Slaat de vonk tussen Donna en Jimi & Nico en Laure volledig over tijdens de dreamdate?

Het avontuur van 'Temptation Island: Love or Leave' zit er bijna op. Voor de koppels elkaar terugzien bij het laatste kampvuur gaan ze nog een laatste keer de connectie aan met een vrijgezel naar keuze tijdens de dreamdates.

Voor Donna is er geen twijfel meer mogelijk: zij voelt een hechte connectie met Jimi en neemt hem mee op romantische dreamdate. 'Er is wel een bepaalde spanning natuurlijk, dat wordt wel opgebouwd', glimlacht Donna. Ook Jimi kan zijn verliefde gevoelens niet langer verbergen: 'Ik denk dat we wel een mooi koppel zouden zijn. Mooie kindjes denk ik ook.' Zal de vonk volledig overslaan wanneer Donna en Jimi 24 uur alleen oog hebben voor elkaar?

In de mannenvilla kiest Nico voor zijn connectie met Laure. 'De moment is uniek en dat samen mogen beleven met iemand waar je je goed bij voelt, dat voelt heel heel goed.' Voor Laure is de intense band met Nico zeer duidelijk: 'Ik denk gewoon dat de emoties, het gevoel en zelfs de liefde eigenlijk zo groot is. Dat we gewoon onmogelijk van elkaar konden afblijven. En dan is het... verder geëvolueerd.'

