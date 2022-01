Siri schakelt hulp in van Joris en Dominique voor ideale hondenmatch

In de derde aflevering van het tweede seizoen van 'Viervoeters' ligt de lat hoog voor Dominique en Joris. Niemand minder dan Siri vraagt hen voor één keer om hulp.

Libelia is niet enkel zelfstandig keramiste, maar ook de Vlaamse stem achter de spraakassistent van Apple en zij is op zoek naar haar droomviervoeter: 'Als keramiste is mijn atelier thuis en werk ik veel alleen. Ik zou dus wel wat gezelschap kunnen gebruiken. Het is wel nieuw voor mij. Het zou de eerste hond zijn in ons huishouden.' Zal het klikken met husky Charly?

Uiteraard zijn Joris en Dominique ook nieuwsgierig naar hoe ze plots de stem werd van Siri: 'Mensen horen nu vaak mijn stem omdat ik de Vlaamse Siri ben bij Apple, maar dat is 20 jaar geleden opgenomen. Ik heb daar recent niks meer mee te maken gehad. Ik heb het ook maar een paar jaar geleden te horen gekregen dat ik Siri zou worden.'

Daarnaast droomt de Familie Van Damme al heel lang van een hond. Maar het is vooral dochter Yara die een knuffelvriend wil. Yara heeft autisme en zoekt een harig maatje bij we ze tot rust kan komen.

