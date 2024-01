Shock in 'Big Brother': bewoners starten spel in duo

Vanaf maandag is 'Big Brother' terug op de Nederlandse en Vlaamse televisie. Ook dit jaar is niets wat het lijkt en zorgt 'Big Brother' voor verrassende wendingen.

Meteen overvalt hij de bewoners met een nieuwe regel: 'Dit jaar speel je in duo en met wie je speelt, dat bepaal ik.'

8 nieuwe bewoners lieten zich afgelopen weekend opsluiten in het huis en wagen zich opnieuw aan het experiment van 'Big Brother'. Dit zonder telefoon en social media, met elkaar samenleven en ondertussen 24/7 bekeken en beoordeeld worden door de kijker? Wie wint het spel en neemt de mooie geldprijs mee naar huis.

'Big Brother' wordt elke dag van maandag tot vrijdag om 22.15 uur uitgezonden op Play4 en vanaf 20.30 uur op Goplay. Elke zaterdag is er om 20.00 uur de liveshow 'Big Brother: Live' te zien, gepresenteerd door Tatyana Beloy en Geraldine Kemper. Op Play247 en Goplay kan er via de livestream 24/7 worden meegekeken met de bewoners in het 'Big Brother' huis.