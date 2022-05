Sergio Quisquater is 'inbreker van dienst' in 'Welkom in de Familie'

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Wat als je plots deel uitmaakt van een gezin dat je nog nooit hebt ontmoet? Nu woensdag 4 mei wordt kandidaat Benita in 'Welkom in de Familie' ontvoerd uit haar eigen leven en gedropt in dat van Charlene.

Benita moet zo veel mogelijk te weten komen over Charlene want Julie Van den Steen komt langs met vragen en opdrachten die geld kunnen opbrengen voor de groepspot. En voor één van die opdrachten heeft Julie een speciale assistent aangeworven. Niemand minder dan Sergio Quisquater is ‘inbreker van dienst’ mét bijhorende bivakmuts en slechts één missie.



'Op dit moment staat er een assistent klaar aan de voordeur', legt Julie uit aan Benita. 'Jij moet hem leiden naar het gezelschapsspel. Hij mag enkel antwoorden op jouw vragen met ja of nee. Als je hierin slaagt, verdienen jullie 1000 euro.' Lukt het hen om het gezelschapsspel binnen de minuut te vinden? 'Welkom in de Familie', woensdag 4 mei om 20.35 uur op VTM.