Seppe twijfelt aan Axelle's tuinplannen in 'Huis Gemaakt'

In 'Huis Gemaakt' trekken de koppels naar buiten, al botst niet iedereen daar op zonneschijn. In Nieuwpoort wil Axelle 'een strakke tuin met Japandi-touches', maar haar plantenkeuze valt niet in de smaak bij Seppe.

'Ik heb spijt dat ik er niet bij was. Wat dacht je: we gaan er een kerkhof van maken?!', lacht hij. Vooral de cactussen en palmbomen kan hij moeilijk plaatsen. 'Meer Spanje dan Japan', klinkt het droog. En ook tuinarchitect Bartel Van Riet, die samen met Béa langskomt voor advies, is niet overtuigd: 'De enige plaats waar je deze collectie tegenkomt is aan de kassa van het tuincentrum in alle karretjes, maar niet in één tuin.'

Eros & Soumaya staan in Haasdonk voor een uitdaging die ze liever hadden vermeden. 'Wij zijn geen tuinmensen', geeft Eros toe. En dat wordt duidelijk wanneer ze zich letterlijk een ongeluk graven. 'Wat zijn we aan het doen? Loopgraven bouwen? Ik heb het gevoel dat we onze tuin erger hebben gemaakt', lacht Eros. Hun poging om een idyllisch tuinpad aan te leggen, lijkt meer op een kleine veldslag en hun doorzettingsvermogen wordt zwaar op de proef gesteld.

In Lummen worstelen Mo & Iman met de grootste tuin van allemaal. Het egaliseren van de grond blijkt een ware uitputtingsslag. 'Het is echt niet normaal!' verzucht Iman. 'Ik keek naar beneden en we hadden nog maar een klein stukje gedaan.' Maar het zijn vooral de grote terrastegels die hen zuur opbreken. De chape blijkt niet helemaal gelijk, waardoor er grote voegen tussen de tegels ontstaan. 'Dit is echt fataal. Hier gaan we geen punten mee scoren!', klinkt het wanhopig. Ook in de Mechelse tuin blijken de terrastegels een grote uitdaging. 'Geen enkele muur staat recht', merkt Emiel op. De spanning loopt op naarmate ze worstelen met het millimeterwerk. 'De tuin is allesbepalend. Als je nu laatste bent in het klassement, kan je niet meer in de top 2 komen', klinkt het bij Emiel. Gelukkig is Bartel alvast enthousiast over hun tuinplan. Nu nog de uitvoering…

Met nog maar enkele dagen te gaan, staan alle koppels voor een race tegen de klok om hun tuinen om te toveren tot groene paradijsjes. Krijgen Axelle en Seppe hun tuinstijl nog op één lijn? Kunnen Soumaya en Eros hun ‘voetbalveld’ omtoveren tot een wilde, kindvriendelijke tuin? Lukt het Mo en Iman om hun grote tuin én terras te redden? En slagen Ashley en Emiel erin om hun ambitieuze plannen waar te maken? De jury staat te popelen om de resultaten te zien, maar wie zal hen het meest imponeren met hun groene vingers?

