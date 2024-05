Seizoensfinale 'MAUVE' kruipt in het hoofd van Jan Vertonghen

De laatste aflevering van het vierde seizoen van de docureeks 'MAUVE' over RSC Anderlecht volgt de kapitein op de voet.

RSC Anderlecht strijdt dit seizoen tot de laatste speeldag mee voor het kampioenschap. Terwijl de harten van de paars-witte aanhang met elke wedstrijd een slag sneller slaan, krijgt kapitein Jan Vertonghen af te rekenen met een blessure die hem aan de kant houdt in de laatste rechte lijn van de play-offs.

Het vormt meteen de openingsscène van de laatste aflevering van het vierde seizoen van 'MAUVE'. Deze extra lange aflevering van de docureeks, die RSC Anderlecht nu al vier seizoenen op de voet volgt, biedt een unieke inkijk in de seizoensontknoping door de ogen van Jan Vertonghen.

De recordinternational van de Rode Duivels is aan zijn tweede seizoen bezig bij paars-wit en geniet meer dan ooit van de goede sfeer in de kleedkamer. Een kleedkamer waarin hij als kapitein zijn stempel drukt: hij neemt de jonge spelers onder zijn vleugels, neemt ook na zijn blessure de ploeg mee op sleeptouw en reikt en passant de Neerpede-cup uit aan de de wielerliefhebbers binnen de spelersgroep.

Maar tegelijkertijd staat Jan ook persoonlijk voor een van de moeilijkste beslissingen uit zijn loopbaan. De verdediger is na dit seizoen einde contract en denkt hardop na over een mogelijk einde van zijn indrukwekkende carrière.

Deze aflevering kruipt niet alleen in het hoofd, maar ook in het hart van onze kapitein en volgt hem in zijn gesprekken met CEO Sports Jesper Fredberg, zijn manager Tom De Mul en geeft een unieke inkijk in het beslissingsproces van de Belgische recordinternational. Zijn antwoord houdt hij nog even in beraad, maar in afwachting daarvan is er alvast deze laatste aflevering van 'MAUVE'.

'MAUVE' is te zien op Play Sports 1 vanaf vrijdag 31 mei om 22.30 uur en beschikbaar in de Telenet TV-Theek.