'Security Checkers' volharden en gaan opnieuw voor Center Parcs

In een nieuwe aflevering van 'Security Checkers' op VTM GO trekken Arno en Gerben terug naar Center Parcs in Peer. Vorig seizoen werden ze er bij de kraag gevat en viel hun poolparty letterlijk in het water.