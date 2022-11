'Security Checkers' Arno en Gerben wagen zich aan Formule 1 op Circuit Spa-Francorchamps

'Security Checkers' Arno The Kid en Gerben Tuerlinkcx zijn terug! Met enkele nieuwe gadgets zoals een camerabril, vermommingen en QR-stickers zetten ze de securitywereld weer op z'n kop.

In de eerste aflevering, nu exclusief op VTM GO, mengen ze zich onder de mensenmassa op het circuit van Spa-Francorchamps, zonder ticket uiteraard. Maar zomaar de wedstrijd meepikken, dat zou al te gemakkelijk zijn. Arno en Gerben willen de race beleven vanuit ‘the Golden Seats’, de duurste plaatsen van Formule 1. En ze gaan zelfs nóg een stapje verder, want ook de paddock, het kloppende motorhart van de Formule 1, staat op hun lijstje. Al is dat misschien net iets te hoog gegrepen?

'Security Checkers', elke woensdag een nieuwe aflevering, exclusief op VTM GO.