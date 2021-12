'Schuif Af' versus Qmusic in een nieuwe 'Code van Coppens'

Vorige week wonnen de gebroeders Wauters nipt van Clara en Jelle Cleymans in het Chinees restaurant. 787.000 kijkers zagen hoe ze alle vier 'their way out noodleden', goed voor 36% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Op zondag 5 december zorgen Mathias en Staf Coppens voor een unieke 'Schuif Af' reünie. Ingeborg Sergeant vormt een bakkersduo met 'Bartje' Christophe Stienlet. Ze nemen de slagroomspuit op tegen een Qmusic duo dat het alvast ook gewoon is vroeg op te staan voor hun ochtendshow, Dorothee Dauwe en Maarten Vancoillie.

Voor Dorothee is het een beetje thuiskomen tussen de sandwiches en pistolets: 'Ik heb vroeger nog in een bakkerij gewerkt. Brood snijden, patékes inpakken. Elke zondag.' En ook Maarten heeft geen enkel probleem met het ritme van de warme bakker: 'Ik sta op om 3u en dan fiets ik een half uurtje op de rollen. Daarna kan ik fris beginnen aan mijn dag.' De gebroeders Coppens willen ook van Christophe Stienlet weten of het nu Christophe of 'Bartje' is. 'Het is Christophe', antwoordt Ingeborg snel. 'Maar ik ga altijd Bartje zeggen.'

In de gesaboteerde bakkerij waar de duo's deze week worden opgesloten, ben je maar beter goed wakker. Want het zal zeker ook afhangen van snelle reflexen. De bakkersgasten starten gekneveld aan hun banket avontuur. De draaiende deegmolen vol bloem en de katapulten geladen met slagroomtaarten zijn lang niet de enige obstakels die de kandidaten moeten overwinnen. Een propere strijd wordt het zeker niet. Welk team zijn broodje is gebakken? En wie moet tevreden zijn met de kruimels?

'Code van Coppens', zondag 5 december om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.