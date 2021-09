'Scheire en de Schepping': 'Waarom worden hanen niet doof van hun eigen gekraai?'

Een nieuwe aflevering van het programma waar wij gulzig slurpen aan de onuitputtelijke bron van wervelende wonderen der natuur met Lievens neef en buurman Jonas Geirnaert die tegenwoordig ook als acteur door het leven gaat met een licht pikante rol in 'Fuck you very very much'.

Maar ook met Amelie Albrecht, Ian Thomas en William Boeva. Zij googelen in op Chinese huurmoordenaars en een vreemde ingreep bij rendieren in Lapland.



De klacht aan de schepper komt deze week van een zwarte labrador en onze vorst is professor Joris Dirckx van de Universiteit van Antwerpen. Hij is verbonden aan het departement fysica en heeft iets ontdekt bij een bepaald soort pluimig vee. 'Scheire en de Schepping', dinsdag 7 september om 20.35 uur op Play4 en GoPlay.be.