Sammy Mahdi vertelt in 'Het Conclaaf' over ontmoeting met Dries Van Langenhove

Op donderdag 6 juni gaat 'Het Conclaaf' zijn allerlaatste dag in. Na een stevig ontbijt en een verkwikkende links-rechtse boswandeling gaan de laatste kopstukken te biecht en worden de slotduels beslecht. Zo ook een duel tussen Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Sammy Mahdi (CD&V).

Die laatste confronteert Van Grieken met een verhaal dat hij nog niet eerder deelde. Hij vertelt over een ontmoeting met Dries Van Langenhove op de Gentse Feesten jaren geleden. 'Hij zag mij en zei: 'Ik hoop dat jij de eerste persoon bent die sterft bij de eerstvolgende terreuraanslag'', aldus Mahdi. 'Dat je zo iemand lijsttrekker maakt terwijl je weet wat hij met zijn clubje doet en op welke manier hij naar de samenleving kijkt... Hoe kan je in godsnaam zo’n keuze maken?'

Hoewel Van Grieken aangeeft niet op de hoogte te zijn van het voorval, neemt hij de verdediging van Dries Van Langenhove als politiek talent op zich. 'Ik weet niets van dat voorval en sta me toe dat ik u niet op uw woord geloof, maar ik ga het voor de gemakkelijkheid van het debat aanvaarden', repliceert hij. 'Mocht iemand zeggen 'ik hoop dat je doodgaat', dan vind ik dat absoluut niet kunnen. Waarom heb ik Dries op de lijst gezet? Omdat ik geloof dat het wel een politiek talent was en nog steeds is. De waarde van Dries Van Langenhove was electoraal. Ik vind hem getalenteerd. Ik reken hem af op de periode waarin hij in onze fractie heeft gezeten en daar kan ik niets op aanmerken.'

'Het Conclaaf', donderdag 6 juni om 21.55 uur bij VTM en op VTM GO.