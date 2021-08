Sam De Bruyn over prille radiocarrière: 'Er werd mij gevraagd of ik een beetje minder gay kon doen.'

De villa van 'Waarheid Durven of Doen' warmt zich op voor een laatste week vol onthullingen en uitdagende opdrachten van bekende Vlamingen.

Op maandag 23 augustus om 21.05 uur schuiven Sam De Bruyn, Anne De Baetzelier, Julie Vanloo (basketbalspeelster bij de Belgian Cats) en Matthias Casse (judoka, bronzen medaille Olympische Spelen in Tokio) samen aan tafel.

Eén van de vragen luidt: 'Wat is de grootste opoffering die jij ooit moest maken voor je carrière?'. Sam De Bruyn blikt terug op het hele prille begin van zijn radiocarrière: 'Er zijn dingen die mij gevraagd zijn om op te offeren die ik geweigerd heb. Toen ik begon bij de radio werden er onderzoeken gedaan bij de luisteraars van wat zij van je vonden als presentator. Eén van de commentaren was: hij klinkt wel nogal gay op de radio. En dan werd er eigenlijk zo wat gesuggereerd: 'Kan je niet een beetje minder gay doen?'. Gelukkig was mijn toenmalige producer een lesbische vrouw die in een tirade is uitgevlogen: 'Ben je niet goed wijs?! Wàt verwachten jullie?!', waarop werd geantwoord: 'Wij vragen niets, het is alleen wat uit het onderzoek blijkt.' Maar er werd dus wel gesuggereerd dat ik een beetje meer hetero moest doen. En ik ben wel super blij dat ik daar nooit in ben meegegaan in dat soort dingen', zegt Sam.

Verder onthult Anne De Baetzelier waarom ze geen alcohol meer drinkt, bestelt Julie Vanloo 'lekker ongezonde frietjes' als hoofdgerecht en schrijft het viertal hun mooiste liefdesgedicht in twee zinnen.

Ook de rest van de week belooft het er pittig aan toe te gaan in de villa. Op dinsdag 24 augustus om 21.15 uur maken Guga Baúl, muzikant Jef Neve, radiopresentatrice Kawtar Ehlalouch en hockeyspeler Alexander Hendrickx het gezellig met een zelfgemaakt menu. Op woensdag 25 augustus om 21.20 uur worden Nathalie Meskens, Lieven Scheire, Lauren Versnick en Dagny Ros uitgedaagd en op donderdag 26 augustus om 21.10 uur sluiten Nora Gharib, Gene Bervoets, acteur Bert Huysentruyt en radiopresentatrice Sofie Engelen de week af.

'Waarheid Durven of Doen', van maandag 26 tot en met donderdag 29 juli rond 21.05 uur bij VTM. De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.