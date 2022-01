Ruth Beeckmans en Julie Van den Steen schreeuwen het uit in 'The Masked Singer'

'The Masked Singer' zit vol verrassingen, zoveel is zeker. Dat hebben speurders Ruth Beeckmans en Julie van den Steen aan den lijve mogen ondervinden. Nu vrijdag maakt immers een nieuwe 'Masked Singer' zijn intrede in de show en die ging de twee speurneuzen al even verrassen met een bijzonder cadeau.

'Vandaag is mijn intrede in de show. Speciaal daarvoor heb ik iets meegebracht. Een verrassing voor het panel…', klonk het geheimzinnig. De mysterieuze man of vrouw trok de loge van Ruth en Julie binnen en liet er een giftige indringer achter. Waarop de dames het uitschreeuwden.

'Dat leeft echt! Zot! Kom zien! Kom zien! Oh my god!', riep Ruth het uit. 'What the fuck is dat? Wat is dat? Wat is dat? Doe dat weg!', gilde Julie door de gangen. Een verrassing die de dames zich nog lang zullen herinneren. Met de giftige groetjes van… Schorpioen.

Nu vrijdag 28 januari wordt alles duidelijk in de nieuwe show van 'The Masked Singer' om 20.35 uur bij VTM.