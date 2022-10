Rudi Vranckx op de set van de film 'Rebel'

Sinds dit weekend loopt 'Rebel' in de zalen: de nieuwe film van Adil en Bilall, over een jongen uit Molenbeek die naar Syrië vertrekt. Voor de regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah is het hun meest persoonlijke werk ooit.

Rudi Vranckx maakte al verschillende reportages over het thema. Hij mocht als enige journalist mee achter de schermen, op de set in de woestijn in Jordanië.

Adil El Arbi: 'Elke keer als er een aanslag gebeurt, dan vragen ze aan de moslims: waarom doen jullie niets? Dit is onze anti-ISIS speech. Als er nog iets gebeurt, dan moeten ze gewoon op play drukken en hiernaar kijken.'

Bilall Fallah: 'Oliver Stone maakte 'Platoon', een film over de oorlog in Vietnam. Dit is onze Platoon. Een film over een oorlog die dicht bij ons ligt.'

Rudi Vranckx praat ook met de acteurs en crewleden. Ook voor hen is deze film iets heel persoonlijks. Mustafa is bijvoorbeeld wapenexpert. Hij vocht in het echte leven tegen IS, aan de zijde van het Iraakse leger.

'Ik heb die wereld gekend, van heel dicht bij en het doet pijn', zegt Saïd Boumazoughe die ook meespeelde in de serie 'Grond' van Adil en Bilall. 'Heel veel jongens zijn vertrokken, ook vrienden waarmee ik vroeger samen speelde op het plein. Dat is het bijzondere aan dit project, de dunne lijn tussen fictie en realiteit.'

