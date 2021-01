'Reizen Waes: Vlaanderen' houdt halt in Vlaams-Brabant - VIDEO

Tom Waes gaat langs in de meest onleefbare straat van Vlaanderen en onderzoekt een tip over de Ramp van Walfergem, een verkeersongeval dat in 1966 de geschiedenis van ons land veranderde.

In het Pajottenland, de eindhalte van Toms trip, ontdekt Waes een nieuwe passie: schilderen. Maar hij start zijn reis door Vlaams-Brabant in de stad Landen, waar hij aanbelt bij een bekende inwoner.

'Reizen Waes: Vlaanderen', zondag 31 januari om 20.00 uur op Eén.