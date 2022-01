Regi staat doodsangsten uit in 'Sergio Over De Grens'

Muzikaal fenomeen Regi Penxten houdt van lekker eten, weet veel over wijn en is een fervente wandelaar. Dinsdag 18 januari ontpopt hij zich als ideale gast om met Sergio Herman mee te gaan op een culinaire pelgrimstocht langs de Camino del Norte in het Noorden van Spanje.

Hun avontuur start in Bilbao, aan de voet van het Guggenheimmuseum. Van daaruit gaat het richting San Sebastian, over de prachtige bergen van Picos de Europa en eindigen doen ze in Santiago de Compostela.

Het is voor Regi al een bewogen jaar geweest, met onverwachts veel stress in zijn relatie en zijn gezin. 'Sinds mijn leven een beetje op zijn kop staat, word ik ‘s nachts dikwijls wakker. En dan begint die molen te draaien. ‘t Is allemaal veel en dan heb je ook kindjes en een gezin. Maar het kan niet anders: je kan dit niet half doen. Je kan niet aan de top staan op 30%, dat gaat gewoon niet. En dan moet daar helaas veel voor wijken, doeme toch!', klinkt het openhartig.

Aan de Spaanse Noordkust leeft een mysterieus diertje dat tegelijk ook een culinair luxeproduct is. Maar om het te vangen, moet je lef hebben én al zeker geen schrik om je voeten nat te maken. De befaamde percebes, of ook wel eendenmossel genoemd, leeft op de rotsen in zee. Ze vangen is niet zonder gevaar. De 72-jarige duiker Miguelin weet alles over de delicatesse en zweert dat het goed is voor de potentie. Hijzelf doet ‘het’ nog altijd twee, drie keer per week. 'Per week?! Voor mij is dat per jaar!', lacht Regi. Hij praat heel openlijk over zijn stukgelopen relatie met Elke: 'Zij verwoordt het mooi: ik had teveel liefde voor muziek. Dat is ook zo, en dan komen de kinderen erbij en zij voelde zich meer en meer naar achter geschoven. Ik weet waaraan het ligt, maar het is niet simpel om het op te lossen.'

In het gebergte Picos de Europa gaan Sergio en Regi op zoek naar een blauwschimmelkaas die al meer dan een jaar ligt te rijpen in een grot, op een berg van enkele honderden meters hoogte. Eens aangekomen, moeten ze neerdalen in de grot, waar blijkt dat Regi laddervrees heeft: 'Dat is schrik om te sterven door van een ladder af te vallen en deze ladder heeft meer dan voldoende hoogte om van te sterven.' Zal Regi zijn leven riskeren voor een stuk kaas…?

