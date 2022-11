Reconstructie van de verbijsterende Schellebellemoord in 'True Crime Belgium'

'We wisten dat het een speciale familie was, maar dat ze tot zoiets in staat waren…' 11 juli 2011, 16.20 uur. Eddy Van Der Borght wordt dood aangetroffen op de oprit van zijn ouderlijk huis in Schellebelle. Hij wordt koelbloedig afgemaakt met drie kogels. Eén in de keel, één in de linkerarm en één in de linkerschouder.

Alle drie raken ze een slagader. Eddy maakte geen schijn van kans en stierf ter plaatse. De politie tast in eerste instantie volledig in het duister. Wat er de maanden nadien aan het licht komt, is gewoonweg hallucinant.

Wat in het begin louter moord leek te zijn, blijkt na maanden speurwerk een verhaal van jaloezie, zwartwerk, huurmoordenaars en een incestueuze relatie. Toen de firma van Eddy Van Der Borght failliet werd verklaard, ging hij aan de slag in de schrijnwerkerij van zijn vader, Prosper Van Der Borght, wat acheraf geen al te goede zet blijkt te zijn. Het was een samenwerking die niet altijd even vlot verliep en Prosper kreeg hoe langer hoe minder vertrouwen in hem.

Francis Desterbeck, openbaar aanklager: 'Eddy was een goede stielman, maar geen al te goede ondernemer. Nadat zijn bedrijf failliet verklaard werd, ging hij aan de slag bij zijn vader en werd hij zo de voorbestemde opvolger om de zaak over te nemen. Prosper moet gedacht hebben dat als hij aan het roer komt, hij de firma kapot zou maken.'

Na Eddy’s dood onderzocht het gerecht alle mogelijke pistes en startte het een grootschalig telefonieonderzoek op. Daaruit bleek dat Prosper en Berlinda, Eddy’s halfzus, veelvuldig contact hadden met een zekere David Coppens. David was de vriend van één van de kleinkinderen van Prosper. Hij vertoonde alle kenmerken van een psychopaat en had een crimineel verleden. Bij zijn ondervraging veranderde hij maar liefst zes keer zijn verklaring. Elke keer als hij geconfronteerd werd met bepaalde tegenstrijdigheden, kregen de speurders een nieuwe versie van de feiten te horen. Na ellenlange ondervragingen gaf hij uiteindelijk toch toe dat hij de feiten had gepleegd, in opdracht van Prosper en Berlinda. De moord op Eddy blijkt een akelig familiedrama te zijn. Een familiedrama van een totaal andere orde.

Dirk Van Den Bremt, Speurder: 'In de rechtbank gaf Prosper meteen toe dat hij samen met Berlinda de opdracht had gegeven om Eddy te doden. Eddy had er volgens hen voor gezorgd dat hun leven zuur geworden is en dat ze geruïneerd worden. Zolang hij leefde ging dat niet stoppen.'

Berlinda bleef echter wel ontkennen dat ze iets met de feiten te maken had. Al werd haar onschuld al snel in twijfel getrokken wanneer haar incestueuze relatie met haar vader Prosper boven water kwam. De twee bleken al langer een liefdesrelatie te hebben. Berlinda werd betrokken bij Prospers zaak en zij werd degene die de belangrijke beslissingen nam. Toen Eddy in de zaak kwam en aanzien werd als logische opvolger van Prosper, beschouwden ze hem als een bedreiging en financiële last. Samen beslisten ze dan ook om Eddy uit de weg te ruimen en schakelden ze twee huurmoordenaars in. Twee amateuristische huurmoordenaars die een broodkruimelspoor van bewijslast achterlieten dat de speurders beetje bij beetje dichter bij de verbluffende waarheid bracht...

'True Crime Belgium' brengt een reconstructie van de hallucinante Schellebellemoord die het Oost-Vlaamse dorpje aan de Schelde deed opschrikken. Eddy's dochters, Eddy's vrouw, hun advocaat en verschillende speurders doen hun verhaal.

Manoe Van Der Borght, dochter Eddy: 'Ik snap niet hoe je als vader met uw eigen dochter en als dochter met uw eigen vader een incestueuze relatie kan hebben. Ik begrijp dat echt niet. Dat blijft mij voor heel mijn leven achtervolgen. Mensen spreken me daar soms nog altijd over aan hoe het in godsnaam mogelijk is dat mijn grootvader een relatie had met mijn tante. Vies.'

Britt Van Der Borght, dochter Eddy: 'Een week voor papa stierf, stond David Coppens achter mij aan het frituur. Hij wreef over mijn hoofd en zei 'Er gaat nog veel gebeuren met u, meisje.''

