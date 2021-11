Que viva España! Gezin ruilt druk leven in voor meer rust en quality time in 'Ik Vertrek uit Vlaanderen'

In de tweede aflevering van 'Ik Vertrek uit Vlaanderen' maakt de kijker kennis met de familie Smets die Kuringen inruilt voor het zonnige Pinoso. Christoph en Dominique leiden het perfecte leventje in België, met drie gelukkige kinderen Renée (14), Vince (11) en Max (11), een moderne villa met zwembad en een florerend restaurant. Toch hunkeren ze naar rust en vooral naar meer quality time met de kinderen.

Het gezin besluit om in Spanje een oud herenhuis van 700 m2 om te toveren tot een sfeervolle bed and breakfast met zes kamers, een privé-appartement en een gezellig restaurantje. De strakke deadline van vijf maanden en de grondige renovatie van zowel het herenhuis als de tuin en de plaatsing van een zwembad en een achterbouw zorgen al snel voor heel wat spanning.

De kinderen blijven noodgedwongen achter bij de familie in België terwijl Christoph en Dominique in sneltempo aan de renovatie beginnen in Spanje. De reservaties stromen binnen, maar de Spaanse 'mañana, mañana' mentaliteit en een coronabesmetting bij de aannemer doen de planning wankelen. Zal de familie op tijd klaar geraken met de verbouwingen of worden de gasten straks verwelkomd tussen het stof en de cementmolen?

'Ik Vertrek uit Vlaanderen', maandag 15 november om 21.40 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.