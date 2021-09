Proximus klaar voor aftrap nieuw seizoen UEFA Champions League

Dankzij de verlenging van de uitzendrechten voor de UEFA Champions League voor de komende drie seizoenen is Proximus de enige operator in België die tot 2024 alle Europese topwedstrijden van het voetbal zal uitzenden, waaronder een aantal niet te missen exclusieve wedstrijden zoals PSG-Manchester City en Inter Milaan-Real Madrid.

En daar houdt het niet bij op: om nog beter aan de verwachtingen van de voetbalfans te voldoen, zal Proximus van maandag tot donderdag de Champions League-actualiteit in verschillende formats verslaan. Proximus kan ook rekenen op een team van doorgewinterde experts voor het 'vlaggenschip' Multi Live en om commentaar te leveren vanuit de mooiste stadions van Europa.

Alle wedstrijden te zien bij Proximus!

Liefhebbers van champagnevoetbal zullen in de wolken zijn: in dit nieuwe seizoen zullen ze nog steeds de mooiste affiches van het Europese voetbal kunnen volgen op de Pickx+ Sports-zenders en Pickx+, inbegrepen in de tv-optie All Sports,. De komende drie seizoenen (tot 2024) is Proximus immers de enige operator in België die alle 137 wedstrijden van de UEFA Champions League, van de play-offs die eind augustus werden gespeeld tot de finale op 28 mei 2022, én de UEFA Super Cup rechtstreeks uitzendt.

PSG met Messi tegen City met Kevin De Bruyne, exclusief bij Proximus!

De loting voor de groepsfases van de UEFA Champions League heeft de Proximus-abonnees alvast enkele schitterende affiches opgeleverd. Concreet zullen zowel de heen- als de terugwedstrijden van de clashes tussen PSG en Manchester City, tussen Real Madrid en Inter Milaan, tussen Ajax en Dortmund en tussen Liverpool en Atlético Madrid exclusief op Pickx+ Sports worden uitgezonden.

Nieuw dit jaar is dat op dinsdagavonden waarop Club Brugge niet aan de bak moet (speeldagen 1, 4 en 5 van de groepsfase), de Pickx+ Sports-zenders als enige in Vlaanderen de wedstrijden zullen uitzenden. Ook hier zijn er een aantal affiches om naar uit te kijken: FC Barcelona-Bayern München, Chelsea-Juventus en Atalanta-Manchester United.

Voorbeschouwingen, live uitzending, analyses en samenvattingen in verschillende formats

Om nog beter aan de verwachtingen van de voetbalfans te voldoen, zal Proximus nog meer de nadruk leggen op de redactionele omkadering. Van maandag tot en met donderdag zal het UEFA Champions League-gebeuren in verschillende formats en via zijn verschillende media op de kijker worden losgelaten.

'De Champions Club'

In weken met Europees voetbal blikken Nicolas De Brabander en zijn analisten op maandag om 18.00 uur vooruit op de twee komende avonden van de UEFA Champions League en bespreken ze het Europese voetbalnieuws in een audio- en videopodcast. Op het programma: de topaffiches, de spelers in vorm, exclusieve interviews, de prestaties van onze Rode Duivels, enz. Deze podcast zal voor iedereen gratis beschikbaar zijn op Pickx.be, en voor tv-klanten ook in de 'op aanvraag'-catalogus. Luisteren kan via Apple Music en Spotify.

Studio, Multi Live en live wedstrijden!

Elke dinsdag en woensdag van de UEFA Champions League trekken we de studio in, met de Multi Live en livewedstrijden. Vanaf 20.15 uur blikken Nicolas De Brabander en Niko Lainé vooruit op de avond met hun analisten van de dag. Dankzij de verschillende Pickx+ Sports-zenders en het kanaal Pickx+, inbegrepen in de tv-optie All Sports, kunnen de klanten één van de wedstrijden die op dat ogenblik worden gespeeld uitpikken, of een unieke ervaring beleven door alle wedstrijden tegelijk te volgen dankzij Multi Live, al verschillende seizoenen het exclusieve uithangbord bij Proximus. Het stelt abonnees in staat van het ene naar het andere stadion te switchen, belangrijke of beslissende acties op de voet te volgen, zodat ze van geen enkele wedstrijd iets hoeven te missen.

De 'Terugvlucht' en de samenvattingen

Elke donderdag van een Europese voetbalweek debriefen, analyseren en becommentariëren de teams van Proximus de resultaten en hoogtepunten van de twee avonden van de UEFA Champions League in 'Terugvlucht', een nieuw en kort format, met onuitgegeven beelden achter de schermen van de reizende commentatoren en analisten.

Doelpunten, hoogtepunten en samenvattingen van alle wedstrijden zullen beschikbaar zijn op Pickx.be. Op dinsdagavonden waarop Club Brugge niet speelt (speeldagen 1, 4 en 5), zullen de samenvattingen van de wedstrijden van die avond exclusief beschikbaar zijn op Pickx+ Sports en Pickx.be. De UEFA Champions League-magazines zullen worden uitgezonden op de Pickx+ Sports-zenders en zullen ook 'op aanvraag' beschikbaar zijn op het Pickx-platform (tv, web en app).

Een topteam van commentatoren en experts

Om deze unieke verslaggeving van de UEFA Champions League te verzekeren, is Proximus trots dat het opnieuw een beroep kan doen op een redactie van commentatoren en consultants die niet alleen experts zijn, maar ook en vooral gepassioneerd door voetbal.

Nederlandstalige voetbalfans kunnen rekenen op een uitgebreid team van getalenteerde experts om de wedstrijden te becommentariëren. Nicolas De Brabander en Niko Lainé zullen het geheel presenteren. Ze worden bijgestaan door hun collega-commentatoren Peter Vandenbempt en Wilfried Mostinckx, Michael Van Vaerenbergh en Jonas Maes en analisten Wim De Coninck, Mo Messoudi, Wesley Sonck, Franky Van der Elst en Gert Verheyen, die met hun grondige expertise voor rake analyses zullen zorgen.

Een unieke en interactieve ervaring met de Pickx-app

Alle wedstrijden van de UEFA Champions League zijn uiteraard ook overal en op alle schermen beschikbaar dankzij de Proximus Pickx-app. Deze biedt ook een unieke ervaring met zijn 'interactieve videospeler', waarmee kijkers de mooiste acties van de wedstrijd (doelpunten, strafschoppen, kansen, gele en rode kaarten, enz.) in één klik kunnen herbeleven, de samenstelling van de teams in detail kunnen ontdekken, de belangrijkste statistieken van de wedstrijd kunnen bekijken of de historiek van wedstrijden tussen beide teams kunnen doorbladeren.