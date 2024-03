Play Sports is 'Home of Motorsports'

Met de overwinning van Max Verstappen in de Grote Prijs Formula 1 van Bahrein afgelopen weekend is het motorsportseizoen van Play Sports van start gegaan.

Naast de LIVE-uitzendingen van alle Formula 1, 2 & 3 wedstrijden brengt Play Sports dit seizoen nog heel wat gemotoriseerde sporten LIVE & exclusief, te starten komend ​ weekend met de MX GP & MX2 wedstrijden in Argentinië & de MotoGP race in Qatar.

Na 4 seizoenen als runner up in de MX2 klasse, springt Jago Geerts naar de koningsklasse, de MX GP. Daarin rijdt hij naast die andere Belg Brent Van Doninck. In de MX2-klasse strijden Liam Everts, Sacha Coenen en Lucas Coenen voor de winst. Commentaar is van Léon Van Gestel en Joel Roelants.

In de MotoGP vertelt commentator Jarno Boon je alles of Francesco Bagnaia, Jorge Martin of misschien Marc Marquez de nieuwe wereldkampioen wordt. Of wordt het toch nog een outsider als Bezzecchi, Espagaro of Binder ?

Het Play Sports motorsportoverzicht:

Vrijdag 8 maart 2024

16.00 uur, Play Sports 1: Formula 2, GP van Saoedi-Arabië - Sprintrace

17.40 uur, Play Sports 1: Studio LIVE Formula 1, GP van Saoedi-Arabië - Kwalificaties

22.50 uur, Play Sports 1: DOCU: Living for The Weekend 2, het MXGP2023 seizoen van de Belgische piloten in de MXGP & MX2

Zaterdag 9 maart 2024

14.20 uur, Play Sports 1: Formula 2, GP van Saoedi-Arabië - Puntenrace

17.40 uur, Play Sports 1: Studio LIVE Formula 1, GP van Saoedi-Arabië - Grand Prix

Zondag 10 maart 2024

16.00 uur, Play Sports 4: MX2, GP van Argentinië - Race 1

17.00 uur, Play Sports 4: MXGP, GP van Argentinië - Race 1

17.55 uur, Play Sports 2: MotoGP, GP van Qatar

19.00 uur, Play Sports 4: MX2, GP van Argentinië - Race 2

20.00 uur, Play Sports 4: MXGP, GP van Argentinië - Race 2

Maandag 11 maart 2024

19.50 uur, Play Sports 1: The Paddock met Dennis Xhaët & Sam Dejonghe