Piet Huysentruyt bijt zijn tanden stuk op Grills-chips in 'Snackmasters'

Wat gebeurt er wanneer een bekende chef wordt uitgedaagd om Vlaanderens populairste snacks exact na te maken? En wat als die topchef daarbij zélf gejureerd wordt?

Het programma heeft zijn start alvast niet gemist: de eerste aflevering van 15 september haalde bijna 600.000 kijkers (597.732 kijkers, live + uitgesteld) en scoorde een marktaandeel van 27,8% (VVA 18-54) en 42% marktaandeel bij de jongere doelgroep (VVA 18-44).

Op dinsdag 22 september trekt 'Snackmasters' naar de prachtige Ardèche in Zuid-Frankrijk waar Piet Huysentruyt zich voorbereidt op de culinaire uitdaging van zijn leven. Hij strijdt tegen jonge leeuw Anne-Sophie Breysem, bekroond als 'Ladychef of the Year' in 2015 en chef van restaurant 'Ansoler' in Hasselt. Koen Wauters schotelt de chefs deze week een moeilijke uitdaging voor: het maken van een zo goed mogelijke kopie van Grills-chips, een gepofte maïssnack met rokerige baconsmaak.

Na het ontcijferen van de ingrediënten op de verpakking, gaat Piet naar zijn 'grot van Ali Baba'. Op de zolder van het restaurant Likoké bevindt zich een schat aan allerlei ingrediënten en hij selecteert er de gekste smaken uit zijn verzameling kruiden. Anne-Sophie daarentegen houdt het simpel en kiest voor een natuurlijk product: verse maïs. Ruth Beeckmans ontdekt in de fabriek dat Grills inderdaad voor 70% uit maïs bestaat.

Wanneer Koen bij Piet komt aanbellen in Zuid-Frankrijk om te zien hoe ver hij staat, is Piet volledig van zijn melk: 'Wat doe jij hier?! Koen Wauters aan mijn deur! Meen je dat nu? ’t Is alsof ik een spook zie…' Uit puur ongeloof knijpt hij zelfs een paar keer in de arm van Koen. Na twaalf uur zwoegen, slaagt Anne-Sophie er nog steeds niet in om het deeg te laten poffen. 'Ik ga er vannacht over dromen', voorspelt ze. Maar toch gaat ze vastberaden door tot diep in de nacht. Maar zowel Anne-Sophie als Piet frituren hun deeg terwijl Ruth in de fabriek ontdekt dat dat net niet mag. Na een heel korte nacht zit Piet in zak en as: hij slaagt er maar niet in zijn grills te laten poffen. Hij maakt een bocht van 180° om het alsnog te redden. 'Dit is het àllermoeilijkste uit mijn carrière', zucht hij.

Terwijl de chefs hun tanden stukbijten op de vorm, smaak en bakwijze van de Grills, ontrafelt Ruth Beeckmans in de fabriek de geheimen ervan. Wie benadert de originele Grills het meest, en wordt de Snackmaster van deze week?

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Snackmasters', dinsdag 22 september om 20.35 uur bij VTM.