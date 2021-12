Philippe Geubels lacht met mensen met een autismespectrumstoornis, senioren en vrouwen in nieuw seizoen 'Taboe'

Voor het langverwachte tweede seizoen van 'Taboe' gaat Philippe Geubels opnieuw op stap met mensen met wie je eigenlijk niet mag lachen. Onder het motto 'je leert elkaar het beste kennen op vakantie', nodigt Philippe dit seizoen elke week gasten uit in zijn vakantiehuis in de Waalse Gaumestreek.

De gastenlijst is divers: Philippe ontvangt mensen met een autismespectrumstoornis, mensen die geworsteld hebben met een verslaving, mensen met een opvallend uiterlijk, vrouwen, mensen met een onvervulde kinderwens en mensen met verschillende genderbelevingen. Voor de aflevering met de senioren gaat Philippe - gezien de hoge leeftijd van de meeste van zijn gasten - niet op vakantie, maar bezoekt hij hen thuis en organiseert hij een daguitstap.

Philippe luistert naar de verhalen van zijn gasten, verkent samen met hen de wijde omgeving en leert hen vooral echt goed kennen. Daar blijft het niet bij: ook humor is een belangrijk deel van 'Taboe'. Philippe doet wat hij het beste kan: grappen maken. Hij brengt een comedyset over het bewuste thema, met zijn nieuwe vrienden prominent op de eerste rij van een zaal vol lotgenoten.

Al deze ingrediënten samen maken 'Taboe' tot wat het is: een unieke mix van human interest en comedy. Een programma dat gevoelige thema’s lucht wil inblazen en mensen verbindt door humor, geregisseerd door Kat Steppe. Wie maar niet genoeg krijgt van 'Taboe', kan ook op VRT NU terecht voor drie bijzondere, internationale afleveringen.

De thema's en geportretteerden

Aflevering 1 - Mensen met een autismespectrumstoornis (26/12)

Philippe gaat er een week tussenuit met Bart, Elise, Steven en Valerie, mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Hoe is het leven als je ASS hebt? De vier gasten delen hun ervaringen met elkaar en met Philippe: ze ondervinden vaak gelijkaardige problemen, maar tegelijk ervaart elke gast obstakels die heel eigen zijn aan de eigen ‘plek’ op het autismespectrum en hun persoonlijkheid.

Philippe leert zijn gasten beter kennen door intieme gesprekken en tijdens activiteiten die allemaal zorgvuldig zijn uitgestippeld, maar hier en daar toch soms net iets anders lopen dan gepland. Philippe ondervindt wat autisme kan betekenen als de rit naar het Euro Space Center via een andere weg dan de voorziene route verloopt, of wanneer hij voorstelt om een geplande wandeling door de streek te schrappen omwille van de regen. Verder gaat hij bowlen met zijn gasten in La Gaumaise in Florenville, duikt Steven het ijskoude water in, en ontdekken ze het zangtalent van Bart in een plaatselijke karaokebar.

De geportretteerden

Bart is 36 en heeft een turbulente jeugd gehad. Hij kreeg veel verkeerde diagnoses en werd vaak gepest omdat hij misbegrepen werd door de anderen. De diagnose van ASS werd vastgesteld op 14-jarige leeftijd. Bart heeft een passie voor muziek en vindt daarin zijn ultieme uitlaatklep. Zo leerde hij zichzelf onder meer gitaar, zang, piano, viool en mondharmonica aan.

Elise is 33 en kreeg haar diagnose van ASS pas erg laat, toen ze al 27 was. Haar probleem werd pas erg laat opgemerkt, omdat zij, net zoals veel meisjes en vrouwen met een autismespectrumstoornis, erg goed is in het aanleren van sociale omgangsregels. Ze krijgt dus vaak te horen dat mensen ‘niets aan haar merken’. Naast ASS heeft Elise ook ADHD. Ze schreef zelf een boek over autisme en houdt een blog bij om haar ervaringen te delen.

Steven (31) werd op 22-jarige leeftijd gediagnosticeerd met ASS, en heeft sindsdien grote stappen gezet in zijn omgang met autisme. Hij reed op zijn eentje met de fiets door Patagonië om zichzelf te leren omgaan met de angsten die zouden ontstaan wanneer de dingen niet liepen zoals gepland.

Valerie (32) kreeg pas op haar 30ste de diagnose met ASS. Valerie voelde zich eenzaam en onbegrepen en had tot voor haar diagnose lange tijd donkere gedachten. Met schijnbaar eenvoudige dagelijkse taken als het sorteren van gekleurde was - wat met een gele sok met een wit stipje? - heeft ze grote moeite, maar voor haar opleiding tot spoedarts slaagde ze met glans. Momenteel schoolt ze zich om tot huisarts.

Drie internationale afleveringen op VRT NU

'Taboe' veroverde niet enkel Vlaanderen, maar de hele wereld. Verschillende landen maakten een eigen versie van het programma, en daarvan biedt Eén vanaf zondagavond 26 december enkele straffe afleveringen aan via VRT NU.

Australië - Mensen met een psychische aandoening

Gastheer en komiek Harley Breen brengt vijf dagen en nachten door met Casey, Jessie, Don en Trent: vier mensen met een psychische aandoening. Hij stelt hen vragen die anderen misschien niet durven te stellen, en voert nadien stand-up comedyshow op over zijn vier gasten, in het bijzijn van hen, hun vrienden en familie.

Denemarken - Mensen met het Syndroom van Gilles de la Tourette

In de Deense versie van 'Taboe' is komiek Rune Klan de Philippe Geubels van dienst. Hij nodigt vier gasten met het Syndroom van Gilles de la Tourette uit in een zomerhuisje, en tast samen met hen de grenzen van humor af. De vier gasten hebben elk last van tics en luide, oncontroleerbare verbale uitbarstingen en vertellen open over de impact die dit op hun leven heeft. Nadat Rune enkele dagen met zijn gasten doorbracht, brengt hij voor zijn nieuwe vrienden een comedyshow over het thema.

Spanje - Mensen met een terminale ziekte

Spaanse komiek David Verdaguer brengt een week door met Joan, Sílvia, Pau en Amàlia: vier mensen die lijden aan een terminale of ongeneeslijke ziekte. Samen willen ze proberen clichés te doorbreken en humor te maken met een onderwerp zo delicaat als de dood.

'Taboe' is een programma van Panenka voor Eén. Het programma kwam tot stand dankzij de steun van VisitWallonia.

'Taboe', vanaf 26 december elke zondag om 20.05 uur op Eén en VRT NU.