Pedro Elias charmeert Matthijs van Nieuwkerk in 'Popquiz'

Donderdag stelt presentator Matthijs van Nieuwkerk twee nieuwe bekende Vlamingen en twee duo's voor die in 'Popquiz' het beste van zichzelf geven. De deelnemende duo's worden versterkt door Pedro Elias.

Als tv-maker heeft hij veel geleerd over geschiedenis, internet, opvoeden en topsport, hij kent het clublied van Barcelona helemaal uit zijn hoofd en is grote fan van de presentator: 'Matthijs, mag ik heel even zeggen dat ik een zekere maat van bewondering voor u koester en u graag verwelkom in ons land.' Matthijs is gecharmeerd, maar blijft toch nuchter: 'Het helpt je verder niet, maar ik vind het wel ontzettend aardig.'

Steven Van Herreweghe is de tweede bekende Vlaming. Hij presenteert quizzen en andere programma's al sinds eind jaren '90, werd ooit 'De Slimste Mens ter Wereld' en maakt vooral graag tv-programma’s waarvoor hij in allerlei muziek- en andere archieven duikt. Hij kent op zich wel veel van muziek, maar de titels blijken zijn achillespees te vormen. 'Dat is geen ‘klein’ probleem in een quiz…', vreest Matthijs.

De kandidaten zijn Caroline (27, Oostende) en Noémie (28, Oostende), twee hartsvriendinnen. Caroline heeft Noémie kunnen overtuigen om fan te worden van Harry Styles, Noémie probeert nu om André Hazes te introduceren bij Caroline. Hun tegenstanders zijn Wendy (43, Schoten) en Sabine (54, Kapellen), werkgever en werknemer bij een bank, maar toch vooral beste vriendinnen. De klik kwam er toen ze tijdens een teambuilding samen Teardrops van Womack & Womack zongen in de karaokebar.

Muzikale acrobaten Senne Guns en Laurens 'Lokko' Billiet - 'het beste muzikale duo dat België heeft voortgebracht sinds Nicole en Hugo', aldus Matthijs - verzorgen opnieuw live de generiek, alle jingles en voorzien ook een aantal quizrondes van de nodige muziek. Zoals de ronde 'Cover en kwel' waarbij deze week bestaande nummers in een schlager-jasje worden gegoten en de teksten - vrij - naar het Nederlands werden vertaald.

De afleveringen van 'Popquiz' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Popquiz' met Matthijs van Nieuwkerk, donderdag 22 april om 20.40 uur bij VTM.