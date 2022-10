Paul Jambers praat met Renzy Tielens, zoon van een moordenaar

Op 20 september 1987 werd de toen 39-jarige Daisy Locquet uit Kerkhove doodgeschoten door haar 17 jaar oudere man Arnold Tielens. De nog jonge advocaat van de dader, Piet Van Eeckhaut, pleitte toen onweerstaanbare dwang en Tielens werd vrijgesproken.

In 1992 interviewde Jambers de dader over deze afschrikwekkende feiten. Hij wilde weten wat er in hem omging toen hij zijn vrouw doodschoot.

Anno 2022, 35 jaar na de feiten, heeft Jambers een afspraak met Renzy Tielens, de zoon van Arnold. Na de vrijspraak heeft zijn vader nog 30 jaar geleefd als vrij man. Zo lang heeft Renzy gewacht om in een boek zijn versie van de feiten te geven en dat is een heel ander verhaal. In 1987 was de jongen tien jaar en zag hij de moord op zijn moeder voor zijn ogen gebeuren. Het bepaalde heel zijn verdere leven.

'Jambers Back to the 90’s', dinsdag 11 oktober om 21.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.