'Patrick Lefevere. Godfather van de Koers': van wielrenner tot manager, altijd de ultieme winnaar

'Ik droomde van een grote witte villa zoals mijn idool Eddy Merckx, maar hoe langer ik koerste, hoe kleiner die villa werd.' Dat zegt ​Patrick Lefevere over zijn eigen wielercarrière.

Winnen is een constante in de carrière van Patrick Lefevere. Hij won zelf een aantal koersen als profrenner maar het grote succes kwam er eerst als ploegleider en daarna als manager. Al van in zijn beginjaren als sportdirecteur bij het kleine maar legendarische Marc Zeepcentrale was winnen het enige wat telde.

Later kwamen er legendarische prestaties zoals de veelbesproken editie van Parijs-Roubaix waar Lefevere met zijn team het hele podium bezette en er onder de renners strijd was over wie er zou mogen winnen.

Met getuigenissen van: Patrick Lefevere, Marc ​ De Windt (ploegleider Marc Zeepcentrale), Ferdi Van Den Haute (ex-renner), Frank Hoste (ex-renner), Adrie van der Poel (ex-renner), Johan Museeuw (ex-renner), Nico Mattan (ex-renner), José De Cauwer (analist), Yvan Vanmol (ploegdokter), Dirk Nachtergaele (verzorger), Tom Steels (ploegleider).

'Patrick Lefevere. Godfather van de Koers', woensdag 5 april om 21.20 uur op Canvas.