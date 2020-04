Parade van bekende Vlamingen in tweede aflevering van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Wat hebben Johan Museeuw, Evy Gruyaert, Marleen Merckx, Katja Retsin, Saartje Vandendriessche en acteur Peter Van den Eede gemeen met elkaar? Ze spelen allemaal een gastrol in het verhaal dat Evi Hanssen op donderdag 30 april te vertellen heeft in de tweede aflevering van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'.

Evi krijgt Sven De Ridder bij haar thuis over de vloer en vertelt hem over de pijnlijkste publieke ervaring uit haar leven.

Daarvoor keert Evi (gespeeld door Ruth Beeckmans) terug naar de zomer van 2004, toen ze het van TMF-vj tot sportanker bij de toen net opgestarte zender Sporza schopte. 'Op het einde van de zomer kwam Dirk Abrams (Peter Van den Eede) plots aan mijn bureau staan met tof nieuws', vertelt Evi. '10 bekende vrouwen zouden live op tv tegen elkaar sprinten tijdens de Memorial Van Damme en ik moest meedoen in naam van Sporza.' Een uitdaging waar Evi vol zelfzekerheid haar tanden inzette. Dat dit de grootste afgang van haar leven zou worden, had ze nooit gedacht...

Ruth speelt ook een hoofdrol in het tweede verhaal, dat ze gaat sprokkelen bij Jens Dendoncker. De ideale casting, volgens Ruth. 'Wij zouden broer en zus kunnen zijn. We hebben allebei dezelfde kikkerogen', klinkt het. 'Maar ik heb iets grotere borsten', lacht Jens. Voor zijn verhaal keert Jens terug in de tijd, naar toen hij als 14-jarige knaap met de chiro op kamp ging. Een verhaal over een wortelpak, een sjorpaal, een duistere dropping en 'blote madammen'.

'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn', donderdag 30 april om 20.35 uur bij VTM.