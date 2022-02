'Pano' woensdag over de pijnpunten in het Vlaams bomenbeleid

'Dit maakt me verschrikkelijk kwaad ... dit bos is onvervangbaar!' Emoties lopen vaak hoog op bij plaatselijke actiegroepen als het om Vlaamse bomen en bossen gaat. Nog al te makkelijk worden die gekapt.

Voor 'Pano' was dat het startpunt om de problemen in het Vlaamse bomenbeleid onder de loep te nemen. Worden onze Vlaamse bossen en bomen vandaag genoeg beschermd?

'Wat wij hebben gedaan, is onze verkavelingsdrang uitsmeren over heel Vlaanderen en dat moet absoluut stoppen', aldus Bert De Somviele van Bos+, een Vlaamse organisatie die zich inzet voor bosbehoud. Hij zag de voorbije twintig jaar honderden hectaren Vlaams bos verdwijnen, onder meer voor woningbouw. Ja, er worden ook veel nieuwe bomen geplant ter compensatie, maar 'Pano' stelt vast dat het heraanplanten niet altijd een succesverhaal is.

Vlaanderen heeft stappen gezet in zijn beleid na een historische achterstand. Maar uit het onderzoek van Pano blijkt ook dat de Vlaamse overheid het merendeel van de ontbossingsvragen toch goedkeurt. Hoe komt dat? 'Ik denk dat het zonneklaar is dat dat moet veranderen. Dit is één van de grote pijnpunten van ons Vlaamse bosbeleid', zegt Bert De Somviele.

