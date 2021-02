'Pano' woensdag over de huidige wooncrisis: Te huur, te duur

Er woedt een wooncrisis. In het goedkoopste segment van de huurmarkt is de vraag enorm. Maar het aanbod is te klein en voldoet vaak niet aan de geldende woonnormen.

Een jaar lang volgde 'Pano' een aantal mensen in hun zoektocht naar een nieuwe thuis, voor de reportage 'Te huur/te duur', morgenavond te zien op Eén.

'Als kandidaat-huurder heb je dringend een pand nodig, maar er zijn 300 of 400 anderen die je kunnen voor zijn. Dan leef je in stress', vertelt Kristophe Thijs van de Vlaamse federatie voor vastgoedmakelaars.

De verwarmingsketel van Ronnie is stuk, maar de huisbaas wil hem niet laten repareren. Het gebouw waar hij in woont, is ongeschikt verklaard. Het is koud bij Ronnie, de schimmel staat op de muren. Ilse slaapt met haar opgroeiende zoon op één kamer. Ze zoekt iets met twee slaapkamers, maar loopt het telkens mis. An en Andrew vormen een nieuw samengesteld gezin. Ze wonen in een oud huis dat door enkel glas moeilijk te verwarmen is. Verwarming lijkt een dagtaak geworden.

Het zijn allemaal mensen met een beperkt budget die in aanmerking komen voor een sociale woning. De sociale woningmarkt heeft echter lange wachtlijsten, van 150.000 mensen. Noodgedwongen gaan zij zoeken op de private huurmarkt. Maar met een budget van 500 à 600 euro vind je tegenwoordig bijna geen woonst meer.

'Er ligt absoluut een taak bij de overheid om te investeren in een gezonde huurmarkt. Om daar een visie op lange termijn te gaan uitbouwen', aldus Wim van Lancker, professor sociaal beleid KU Leuven.

Een reportage van Jan Konings, Hans Bontinck en Isabeau Cooman.

Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve.

'Pano, 'Te huur/te duur', woensdag 17 februari om 21.30 uur op Eén.