'Pano' uitzonderlijk op donderdag: Zorg om corona

Het is een cruciale week in de strijd tegen corona. Houden we stand nu de piek van de besmetting nadert? 'Pano' trekt naar het front, naar de mensen die het dichtst bij het woekerende virus komen: verpleegkundigen in een ziekenhuis vol corona-patiŽnten, het personeel van een woonzorgcentrum en een zelfstandig thuisverpleger.

Hoe gaan zij om met de dreiging? Hoe beschermen ze zich? En hoe zorgen ze er voor dat ze zelf de psychologische druk aankunnen?

Sofie Van Wing is hoofdverpleegkundige op de dienst Intensieve Zorgen van Sint-Trudo. Een relatief klein ziekenhuis in Sint-Truiden. Hier sloeg het corona-virus al eerder toe dan in de rest van Vlaanderen. En ook feller. De dagen zijn lang en het werk is hard. 'Maar wij staan er hé', zegt Sofie trots. 'Met gevaar voor eigen leven. Maar wij staan er hé, zonder zeuren.' Al is vooral de eenzame dood van patiënten zwaar om te dragen. De familie kan geen afscheid nemen, tenzij via een tablet die de verpleegkundige bij de stervende houdt: 'De eerste die hier overleden is in dit ziekenhuis, die heb ik gedaan. Ik denk dat de tranen evenzeer over mijn wangen stroomden als ontsmettingssproeisel over de lijkzak. Dat is echt niet oké.'

Gelukkig is het ziekenhuis prima georganiseerd. En zijn de verpleegkundigen er helemaal ingepakt en beschermd. Dat is toch anders in veel woonzorgcentra. Zoals in Sint-Jozef in Assenede. Enkele ouderen zijn er besmet met het coronavirus. De directrice en de verpleegkundigen doen hun best, maar maken zich zorgen: 'Wij hebben wel schorten en materialen, maar niet genoeg voor een covid-patiënt. Als je ziet op tv hoe ze in een ziekenhuis beschermd zijn, dan denk ik wel dat wij nog een beetje te weinig beveiligd zijn daarvoor.'

En dan zijn er de nog de thuisverplegers, zoals Jo van Hove uit Antwerpen. Elke dag alleen op pad om hun vaste klanten te verzorgen. Vaak mensen die alleen wonen, uit risicogroepen, waarvan je ook niet weet of ze de voorzorgsmaatregelen strikt opvolgen. Daar zorgt Jo dag na dag voor, alleen gewapend met handschoenen, mondmaskers en alcoholgel. 'En dan maar zorgen dat je niet te moe wordt, en hopen dat je geen fouten maakt.'

Een reportage van Machteld Libert, Liesbeth Indeherberge en Hans Bontinck. Eindredactie: Sara van Boxstael en Pascal Seynhaeve

'Pano: Zorg Om Corona', uitzonderlijk op donderdag 2 april om 20.40 uur op Eén.