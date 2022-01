'Pano' start nieuw seizoen met reportage over kippenindustrie

In een nieuwe reeks reportages onderzoekt 'Pano' onder meer de mentale impact van corona op jongeren en bedrijven die na een faillissement gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is. Maar in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaat het over de bikkelharde concurrentie in de kippenkwekerij en de gevolgen daarvan voor kip en producent.

Kippenvlees is populairder dan ooit. Het is een gezond alternatief voor rood vlees en (bijna) altijd te vinden aan bodemprijzen in de supermarkt. Maar om aan die vraag te voldoen zijn 'klassieke' kippenboeren verwikkeld in een ‘race to the bottom’.

En wie betaalt uiteindelijk de prijs? De 'klassieke' kippenboer die alsmaar moet uitbreiden, maar dat eigenlijk niet meer kan door de verstrengde milieuregels? Of de kip zélf, die na zes weken is vetgemest en vaak te snel is gegroeid door doorgedreven selectie.

De sector beseft dat het huidige model zijn grenzen heeft bereikt. Wereldwijd ondertekenen meer en meer supermarkten het ‘Better Chicken Commitment’. Daarin staan striktere criteria voor dierenwelzijn.

'Pano' onderzoekt: slagen de pluimveesector én de retail erin om het roer om te gooien? Meer dierenwelzijn heeft uiteraard zijn prijs. En wat met kippenvlees uit het buitenland dat hier verwerkt wordt?

'Pano', woensdag 26 januari