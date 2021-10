'Pano' over buitenlandse invloed in Belgische moskeeën

'Pano' zoomt deze keer in op buitenlandse beÔnvloeding en financiering van moskeeŽn in ons land. Eind vorig jaar waarschuwde de dienst voor de Veiligheid van de Staat voor Marokkaanse inmenging en spionage in de Grote Moskee in Brussel.

Er was al bezorgdheid over de banden met Saoedi-Arabië. En men keek ook in de richting van Turkije wat betreft beïnvloeding via onze moskeeën.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil met een nieuw decreet buitenlandse beïnvloeding en financiering binnen lokale geloofsgemeenschappen tegengaan. Gebedsplaatsen kunnen erkend worden, maar wel onder strikte voorwaarden. Een nieuwe informatie- en screeningsdienst moet daarop toezicht houden.

'Pano' onderzoekt de situatie in onze moskeeën, want tientallen moskeeën wachten al jaren op een erkenning door de overheid. Is er sprake van schadelijke buitenlandse invloeden of financiering? En wat is de impact daarvan op de moslimgemeenschap in ons land?

'Pano' sprak met gelovigen, klokkenluiders en ministers over geldstromen, politieke beïnvloeding en intimidatie. Niet alleen lokale moskeeën en verenigingen worden onderzocht, maar ook de Moslimexecutieve komt in het vizier. Rond de organisatie die alle moslims in België moet vertegenwoordigen hangt een waas van schimmigheid en ondoorzichtigheid.

Reportage: Stefaan Meerbergen & Victor Van Driessche

Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve

'Pano', woensdag 6 oktober om 21.25 uur op Eén.