'Pano' onderzoekt de asbesterfenis

Ieder jaar vernemen in ons land zo'n driehonderd mensen dat ze mesothelioom of longvlieskanker hebben. En dus terminaal ziek zijn. De oorzaak is zo goed als altijd het inademen van asbestvezels.

De asbestindustrie in ons land speelt hierin een cruciale rol. Slachtoffers zijn vaak (ex)-werknemers, maar ook hun familieleden en omwonenden van de fabrieken.

De centrale speler in dit verhaal is bouwbedrijf Eternit, uit Kapelle-op-den-bos. Wordt dit bedrijf na gedurende bijna een eeuw asbesthoudende materialen te hebben geproduceerd voor haar verantwoordelijkheid geplaatst? En zal het mee(r) moeten opdraaien voor de schade die is aangericht? Als het van toekomstig N-VA voorzitter Valerie Van Peel afhangt wel. Ze beschuldigt het bedrijf onomwonden van moord, omdat het decennialang is verder blijven werken met asbest, terwijl de kankerverwekkende eigenschappen perfect gekend waren. Eternit ontkent dat evenwel.

'Pano' gaat op onderzoek in Kapelle-op-den-Bos, en stelt vast dat asbest er nog overvloedig in de omgeving aanwezig is. Op wandelpaden, onder opritten van privéwoningen. Een perceel landbouwgrond, waar aardappelen worden geteeld, is bezaaid met asbestpuin.

'Pano' praat tot slot ook met de slachtoffers: Eric, Wilfried en Martine, en merken hun verslagenheid wanneer ze met hun eigen doodsvonnis worden geconfronteerd.

Reportage: Ilse van Lysebeth en Wim Van den Eynde

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Wim Van Waesberghe

'Pano', woensdag 26 maart om 20.50 uur op VRT 1, VRT MAX en via de VRT NWS-app.