'Pano' keert terug naar het rampgebied na de watersnood. Zijn er fouten gemaakt?

Drie maanden na de overstromingen keert 'Pano' terug naar het rampengebied. Zijn er fouten gemaakt? En hoe gaat het er nu aan toe? Hoe is de ramp kunnen gebeuren? Waar kwam al dat water vandaan?

Waarom werd er niet (op tijd) geëvacueerd? En wie is verantwoordelijk? 'Pano' en 'Investigation' (RTBF) gingen samen op zoek naar antwoorden en reconstrueren de fatale week van 12 juli.



Tegelijk richten ze hun blik ook op de toekomst, want extreme weersomstandigheden als deze zullen vaker voorvallen. “Iets wat zich vroeger eens om de 200 jaar voordeed, gaat zich tegen het einde van deze eeuw eens om de 20 jaar voordoen”, vertelt hydroloog Patrick Willems. Hoe zorgen we ervoor dat het drama van afgelopen zomer zich niet kan herhalen?



Overstroming onderschat in 'Pano', woensdag 13 oktober om 21.25 uur op Eén.