'Pano' dinsdag over ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning

'Sociale wonen geeft financiële en mentale ruimte', vertelt Nancy. Samen met haar dochter huurt ze ​ een sociale woning voor 560 euro in Vorselaar.

Sociale huurders moeten in Vlaanderen wél geduld hebben. 176.026 mensen staan er op de wachtlijst, gemiddeld is de wachttijd 4 jaar, maar tot 10 jaar is geen uitzondering.

De lange wachtlijst veronderstelt dat we versneld sociale woningen bijwonen. Maar voorlopig blijft het bij een cijfer van ongeveer 2.000 woningen per jaar die worden bijgebouwd of gerenoveerd.

Daarnaast staan er ook 15.000 sociale woningen leeg, die wachten op renovatie of afbraak. 'Pano' onderzoekt hoe dat komt, nu de woningnood zo hoog is.

Wie wacht op een sociale woning kan meestal niet terecht op de private huurmarkt. De prijzen zijn er te hoog, zoals bij het gepensioneerde koppel Jef en Lia.

Zij betalen nu 650 euro voor een sociale woning in Antwerpen, terwijl de gemiddelde huurprijs op de private huurmarkt bijna 900 euro is. 'Dat kunnen wij niet betalen met ons pensioen, dan zou ik een job moeten zoeken als toiletdame', besluit Lia.

