OUTtv zendt komende weken meer dan 120 uren aan Eurovisieprogramma's uit

Nog een kleine maand en het Songfestival gaat weer van start op 10, 12 en 14 mei. Om die reden staat tv-zender OUTtv de komende weken volledig in het teken van de Europese liedjeswedstrijd en doopt de zender zich onofficieel om tot de Eurovisie tv-zender van Europa.

Niet alleen zal OUTtv-reporter Jens Geerts (zij/haar) vanaf mei live verslag uitbrengen vanuit Turijn, de Italiaanse stad waar dit jaar het Songfestival doorgaat, maar ook de Songfestivalprogrammering is uitgebreider dan ooit. Naast vele Eurovisieconcerten en muziekclips, documentaires zoals 'Netta: Queen of Eurovision' en 'Conchita Unstoppable' en de film 'Douze Points', zijn er nog een paar nieuwe programma’s die te zien zijn op OUTtv zoals o.a. 'Kirista’s Road To Eurovision, seizoen 2' gepresenteerd door de Finse Songfestivalster Krista Siegfrids (zij/haar) en 'Eurovision Top 200 (de 2022 editie)'.

'Krista’s Road to Eurovision' (seizoen 2)

In het tweede seizoen van het OUTtv-programma 'Krista’s Road to Eurovision' gaat de Finse Eurovisiester Krista Sigfrieds (zij/haar) op een roadtrip door Europa naar Turijn. Krista werd bekend omwille van haar lesbische kus met een van haar vrouwelijke backing vocals tijdens haar Songfestivaloptreden in 2013. Ze was hierbij verkleed als bruid en wilde vooral aankaarten dat het huwelijk in alle Europese landen opengesteld moet worden voor iedereen, ongeacht gender, geslacht of seksuele voorkeur. Op haar reis bezoekt ze oud-deelnemers, experts, bijzondere hotspots en kijkt ze of Turijn klaar is voor het Eurovisiesongfestival 2022.

Met behulp van haar 'Eurovision Angels', de Vlaamse tv-host en Songfestivalkenner Jens Geerts (zij/haar) en de Nederlandse DJ en co-host van de Eurovisie podcast ‘Ding a Dong’ GJ Kooijman (hij/hem) blijven Krista, maar ook de OUTtv-kijkers volledig up to date van alles wat er speelt rondom het Eurovisiesongfestival. 'Krista's Road to Eurovision' is elke woensdag om 20.50 uur te zien op OUTtv.

Eurovision Top 200 (de 2022 editie)

De Eurovision Top 200 werd dit jaar door meer dan 10.000 OUTtv-kijkers, Songfestivalfans en -volgers samengesteld. In een dagelijkse show neemt tv-host Jens Geerts je mee in de hoogtepunten, waarbij zij dit jaar voor het eerst wordt bijgestaan door bekende co-hosts zoals Sergei Yalovitsky (hij/hem) en Sergey Stepanov (hij/hem en beter bekend onder Songfestivalfans als ‘Epic Sax Guy’) van de Moldavische muziekgroep SunStroke Project (bekend van het Songfestival 2010 en 2017), de Finse zangeres Krista Siegfrids (zij/haar en bekend van het Songfestival 2013) en de Grieks-Nederlandse zangeres Stefania Liberakakis (zij/haar, bekend van het Junior Eurovisiesongfestival 2016 en het Songfestival 2020 en 2021). 'Eurovision Top 200' is vanaf deze week elke werkdag om 20.00 uur te zien op OUTtv.

'Amsterdam Calling'

Na een lange afwezigheid door de pandemie, organiseert OGAE NL, de Songfestivalfanclub van Nederland, i.s.m. met OUTtv eindelijk weer ‘Amsterdam Calling 2022’: het Songfestivalfeest van Nederland waarbij artiesten en liefhebbers van het Eurovisiesongfestival uit heel Europa elkaar ontmoeten. De succesformule blijft ongewijzigd. De optredende Songfestivalartiesten We Are Domi, SunStroke Project, Tamara Todevska (zij/haar), Kállay Saunders (hij/hem), Selma (zij/haar), Kejsi Tolsa (zij/haar), Anne Sahlene (zij/haar), Maggie MacNeal (zij/haar) en Krista Siegfrids (zij/haar) zingen niet alleen hun eigen festivalsongs, maar ook andere bekende Eurovisie-classics. Daarnaast doen elk van hen hun grootste Songfestivalgeheimen uit de doeken backstage. 'Amsterdam Calling, deel 1' is op 27 april om 22.00 uur te zien en 'Amsterdam Calling deel 2' op 4 mei om 22.00 uur.

'Eurovision in Concert'

Zoals elk jaar komen Eurovision fans en pers vanuit heel Europa in april naar de Nederlandse hoofdstad om hun songfestivalfavorieten voor het eerst live in actie te zien. Want voordat ze afreizen naar Turijn, brengen diverse artiesten hun inzending van 2022 al ten gehore en tillen sommigen zelfs al een tipje van de sluier m.b.t. hun optreden in Turijn. 'Eurovision In Concert' is te zien op 11 mei om 22.00 uur op OUTtv.

Monsterman

Het was een overwinning die weinigen zagen aankomen in 2006. Ze werden in Europa dan ook vooral bekend vanwege hun kostuums en satanistische alterego’s: de Finse heavy metal band LORDI. Hun Songfestivalinzending 'Hard Rock Hallelujah' behaalde in verschillende landen de top 5 in de officiële charts (waaronder in België, Finland, Zwitserland, Oostenrijk en Ierland), maar een paar jaar later is er nog maar weinig overgebleven van die grote droom. Geen werk en honderdduizenden euro’s aan schulden. Of de leadzanger Tomi hun monsterlijke droom nog levend weet te houden, zie je in deze bijzondere documentaire 'Monsterman'. Woensdag 20 april om 22.50 uur.

Elk jaar stemmen er meer dan 2.000.000 kijkers af op de programmering van OUTtv tijdens het Eurovisiesongfestival. OUTtv is ondertussen in meer dan 12 landen te ontvangen.