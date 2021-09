Op zoek naar een warm nest voor een Shih Tzu in 'Viervoeters'

In de derde aflevering van 'Viervoeters' proberen Joris en Dominique een Shih Tzu, een Golden Retriever en een Franse Bulldog te matchen met een nieuw baasje. Welke hond past het beste in een huishouden waar 5 katten het voor het zeggen hebben?

Wie kan zich het best aanpassen aan het leven van een single? En wie brengt rust in het leven van Jonas?

Sandra komt samen met haar vriend Alex naar het pop-up asiel om een hondenvriend te vinden voor haar zoon Jonas. Jonas heeft het syndroom van Down en komt erg tot rust in het gezelschap van viervoeters: 'We voelen dat Jonas vanuit zijn mentale beperking maar ook vooral vanuit zijn autisme heel veel deugd heeft van contact met een hond. Hij wordt socialer, soms veel mobieler en het brengt hem soms rust afhankelijk van de hond zelf.' Maar zal er ook een klik zijn met Lientje, de 1-jarige Shih Tzu? Ze mag alleszins niet blaffen, want daar heeft Jonas moeite mee...

Tom is single en wil niet meer in een leeg huis thuiskomen. Hij hoopt op een goede ontmoeting met de hond zodat hij een nieuwe beste vriend heeft. Belangrijk is vooral dat de hond het niet erg vindt om tijdens de werkdag af en toe wat langer alleen te zijn. Daarom heeft Koen op papier de ideale match: een Franse Bulldog.

De broers en zussen van Louise verhuizen allemaal uit het ouderlijke huis. Louise wil niet 'alleen' achterblijven en gaat samen met haar mama op zoek naar een nieuwe huisgenoot. Ze wil echt een maatje om mee te spelen en eventueel zelfs samen te gaan lopen. Kleine voetnoot: de hond moet zich kunnen aanpassen aan de 5 katten van het gezin.

