Op vakantie naar een megaresort in 'Telefacts Zomer'

Donderdag staat er luxe op het programma en reist 'Telefacts Zomer' naar één van de grootste en meest luxueuze hotels ter wereld: Baha Mar.

Het megaresort is gelegen in de Bahama’s en ontvangt jaarlijks om en bij het miljoen vakantiegangers. Maar wie zegt dat groot niet exclusief kan zijn? Het hotelcomplex is erop gebrand om mensen de vakantie van hun leven te bezorgen, of je nu een familie met kinderen bent of wilt gokken voor grof geld. Alles kan. Zelfs een golfbaan waar de holes elke dag van plek veranderen.

Het hotel telt 2.200 kamers, 284 privéresidenties, een casino van haast 10.000 m² en 5.000 werknemers die er alles aan doen om het de gasten naar hun zin te maken. De presidentiële suite is zelfs zo exclusief dat je ze niet zelf kan boeken. Je moet uitgenodigd worden om hier te mogen logeren. 'Telefacts Zomer' duikt op donderdagavond in dit bad van luxe.

'Telefacts Zomer', donderdag 9 juli om 21.55 uur bij VTM.