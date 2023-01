'Onze Natuur' kijkt woensdag naar de lucht

Net zoals vissen zich niet bewust lijken van het water waarin ze zwemmen, zo vergeten wij vaak de lucht om ons heen. Maar wanneer de bladeren bewegen en de vlinders met hun vleugels slaan, dan is dat alleen maar door de aanwezige lucht.

Die lucht is altijd in beweging. Warme lucht drijft vogels en insecten de hoogte in. Van hoog in de lucht bespieden roofvogels de grond. Als snelste dier ter wereld stort de slechtvalk zich met een waanzinnige vaart naar beneden op zijn prooi. En wanneer de lucht kouder wordt, beginnen trekvogels aan hun jaarlijkse reis.

Een boomvalk scheert over het water om libellen uit de lucht te grissen. Vanop velden stijgen wolken stuifmeel de hemel in zonder te weten waar ze zullen landen. Paddenstoelen vertrouwen hun sporen toe aan de lucht, vliegende spinnen gebruiken een welkome windstoot als sneltransport richting voedselrijke grond. Hoornaars ventileren hun nest met verse lucht om te voorkomen dat hun larven sterven van de warmte. De lucht laat ook toe om op afstand gevaar te detecteren. Het edelhert zal altijd met z’n neus in de wind staan.

Andere soorten in deze aflevering zijn onder meer kraanvogels, tijgerspinnen, nachtvlinders, haften, zwaluwen, waterspinnen en spreeuwen.

'Onze Natuur', woensdag 1 februari om 21.20 uur op Canvas.