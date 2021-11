Onverwacht afscheid: Matteo Simoni & Bruno Vanden Broecke en Ruth Beeckmans & Tim Van Aelst komen te gaan

Vorige week zagen 652.000 kijkers het vliegtuig met Amerikaanse spionnen Imke, Dominique, Bab en Gio een noodlanding maken op een onbewoond eiland, goed voor 37,4% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Komende zondag gaan Mathias en Staf Coppens verder dan ooit tevoren. Naar het hiernamaals. Matteo Simoni & Bruno Vanden Broecke en Ruth Beeckmans & Tim Van Aelst komen op jammerlijke wijze aan hun einde en belanden tussen hemel en hel. Wacht hen het vagevuur? Eet het team van Safety First voor altijd rijstpap met gouden lepeltjes? Of brengt 'discipline, dedication and friendship' hen verlossing en grijpen ze hun tweede kans?

'Zijn jullie gelukkig?', willen Staf en Mathias van het verzamelde viertal weten. 'Ja, héél gelukkig', antwoordt Bruno prompt. Ruth is voorzichtiger: 'Ja, ik ben gelukkig. Maar ik ben nu wel ongerust waarom je dat vraagt.' Mathias brengt maar meteen het slechte nieuws: 'Het is gedaan.' 'Jullie komen vandaag te gaan', vult Staf aan. Mathias vraagt Bruno wat er in 'de film van zijn leven' te zien zou zijn. 'Ik ben ooit eens een helling afgerend en ik kon niet meer stoppen. Dan ben ik tegen een boom gelopen. Ik heb mijzelf dus bewusteloos gelopen tegen een boom. Ik denk dat dat beeld er wel in zal zitten', lacht Bruno.

Na hun betreurd en tragisch overlijden komen de twee duo's eerst in het kantoor van Sint-Pieter terecht. Ruth bemerkt meteen enkele hangsloten en kraait enthousiast: 'Dus we gaan een code moeten vinden om dat slotje open te doen!' 'Safety First'-bedenker Tim Van Aelst is niet echt onder de indruk: 'Dat is het programma hé Ruth, de 'Code van Coppens'.' Bruno Vanden Broecke voelt dan weer spontaan de verzen van Dante's Goddelijke Komedie opborrelen en Matteo doet zich tegoed aan een heerlijke portie rijstpap. Maar zien we hen ooit nog in levenden lijve terug?

'Code van Coppens', zondag 7 november om 19.55 uur bij VTM.