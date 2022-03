Onvermijdelijke confrontatie zondag in 'Twee Zomers'

Foto: Eén/VRT - © Panenka 2022

'Twee Zomers' vertelt het verhaal van een groep boezemvrienden wiens vertrouwen in elkaar op de proef wordt gesteld wanneer een aantal van hen wordt afgeperst met iets dat dertig jaar eerder is gebeurd. De reeks speelt zich af op twee tijdsniveaus: in het heden en in de jaren negentig.