Ontdek wat er in augustus op STAR Channel te zien is

In zijn oneindige zucht naar macht heeft Chucky zich in seizoen 3 naar binnen gewerkt in het Witte Huis, bij de machtigste familie ter wereld. Hij sluit vriendschap met de eenzame zoon van de president van de Verenigde Staten.

CHUCKY S3

Maar hoe is Chucky hier terechtgekomen? Wat zijn zijn duistere plannen? En hoe kunnen Jake, Devon en Lexy de moordzuchtige pop bereiken in het best beveiligde huis ter wereld om hem te stoppen? Ondertussen staat Tiffany voor haar eigen problemen, nu de politie haar op het spoor is na de moorddadige aanval van 'Jennifer Tilly' vorig seizoen.

Vanaf 26 augustus, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

TOKYO VICE S2

In het tweede seizoen van 'Tokyo Vice' werkt Jake Adelstein als misdaadverslaggever voor de krant 'Meicho Shimbun'. Terwijl hij twee schijnbaar afzonderlijke zaken volgt, ontdekt hij al snel verborgen verbanden die hem op het spoor zetten van een veel groter complot. Terwijl hij steeds dieper graaft, zet Jake niet alleen zijn carrière, maar ook zijn leven op het spel om de waarheid te onthullen. Omringd door gevaarlijke gangsters, corrupte ambtenaren en morele dilemma's, wordt zijn zoektocht naar gerechtigheid een spannende en levensgevaarlijke missie in de neon-verlichte onderwereld van Tokyo.

Vanaf 15 augustus, elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

NCIS: NEW ORLEANS S6

In het bruisende New Orleans leidt Dwayne Pride het Naval Criminal Investigative Service-team (NCIS), dat onderzoek doet naar marine-gerelateerde misdaden. In de kleurrijke stad, bekend om zijn muziek, entertainment en decadentie, ontdekt het team ook de duistere kant die marinepersoneel aantrekt tijdens hun verlof. Met zijn vastberadenheid en de hulp van zijn team, waaronder de gedreven Christopher LaSalle, nieuwkomer Meredith Brody en de slimme forensisch specialist Sebastian Lund, streeft Pride ernaar de straten van The Big Easy veilig te houden.

Vanaf 25 augustus, elke zondag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

CHUCKY

Wanneer een oude Chucky-pop opduikt bij een uitverkoop in een rustige buitenwijk, ontstaat in een idyllisch Amerikaans stadje al snel chaos. Een reeks gruwelijke moorden volgt, waarbij de geheimen van de stad blootgelegd worden. Verschillende personages uit Chucky's verleden, zowel vrienden als vijanden, verschijnen om de waarheid achter de moorden te onthullen, evenals de onvertelde oorsprong van de demonische pop. Wat begint als een schijnbaar gewone vondst, leidt tot een verontrustende ontdekking van hoe een onschuldig kind veranderde in het beruchte monster dat nu de stad terroriseert.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

ONGOING

LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT S23

Olivia Benson en haar New York City Police Department-team vechten onvermoeibaar voor gerechtigheid in een aantal van de meest complexe en aangrijpende zaken. Onder leiding van de vastberaden Captain Benson navigeren de rechercheurs door een web van leugens, corruptie en trauma's terwijl ze slachtoffers van seksueel geweld en misbruik proberen te beschermen. Het team zet alles op alles om de daders voor het gerecht te brengen, terwijl ze ook hun eigen persoonlijke en professionele uitdagingen moeten overwinnen.

Elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.