Ontdek wat de Disney Channels in oktober te bieden hebben

Zed en Addison zitten in hun laatste jaar op Seabrook highschool, dat een thuishaven is geworden voor monsters en mensen.

Zed probeert een footballbeurs te krijgen om zo de eerste zombie ooit te worden die tot een universiteit is toegelaten. Addison organiseert een internationale Cheer-Off. Als er vervolgens intergalactische vreemdelingen opduiken die eraan willen meedoen, groeit in Seabrook de verdenking dat het ze om meer gaat dan een vriendschappelijke wedstrijd.

Zondag 30 oktober in premiere om 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DE GEEST EN MOLLY MCGEE

In 'De Geest en Molly McGee' volgen we de vrolijke jonge tiener Molly McGee en de knorrige geest Scratch. Als een toverspreuk van Scratch mislukt, raken de twee voor altijd aan elkaar verbonden.

Vanaf 8 oktober, elke zaterdag en zondag om 14.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

HALLOWEEN MOVIE MARATHON

Kijk tijdens de Halloween Movie Marathon naar de griezeligste Halloween films, zoals Under Wraps, Z.O.M.B.I.E.S., Z.O.M.B.I.E.S. 2 en Z.O.M.B.I.E.S. 3!

Vanaf 31 oktober, maandag tot en met vrijdag om 12.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

ALICE'S WONDERLAND BAKKERIJ

Als de jonge Alice het toverkookboek van haar overgrootmoeder erft, krijgt ze de leiding over de Wonderland-bakkerij, en ontdekt ze magie van eten en hoe dat mensen samenbrengt.

Vanaf 8 oktober, elke zaterdag en zondag om 08.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERING

PJ MASKS

De PJ Masks zijn terug voor meer heldendaden waarbij ze nieuwe boeven ontmoeten! Bijzondere wezens zoals Orticia, een vreemd meisje dat spookachtige planten laat groeien of een piratenrobot, dat is geprogrammeerd om piraterij uit te voeren. Het team vecht uiteraard ook tegen hun bekende vijanden: Luna, Romeo, Night Ninja, Octobella en Pharaoh Boy. Tot slot verstevigen ze hun vriendschap met Newton in de ruimte en met An Yu op de Mystery Mountain, maar ze ontdekken vooral meer over hun bijzondere dierenkrachten!

Vrijdag 21 oktober om 18.30 uur op Disney Junior.

STUNT

HALLOWEEN

Dit jaar viert Disney het spookachtigste en meest fantastische Halloween ooit! Ben je er klaar voor? Ga mee tijdens deze drie volle dagen met Halloween afleveringen van je favoriete series en geniet ervan!

29, 30 en 31 oktober, de hele dag op Disney Junior.