Ontdek wat de Disney Channels in november te bieden hebben!

In seizoen 2 staan Hamster en Gretel voor hun zwaarste strijd tot nu toe wanneer een mysterieuze buitenaardse dreiging de hele wereld bedreigt!

NIEUWE AFLEVERINGEN

HAMSTER & GRETEL

Samen met haar broer Kevin, haar vrienden en enkele onverwachte bondgenoten moeten ze leren hoe ze het ultieme kwaad kunnen bestrijden met zowel verstand als gevoel, terwijl ze ondertussen kleine schurken, huiswerk en ongemakkelijke schoolliefdes in balans proberen te houden. Onze superhelden zullen hun krachten moeten beheersen (en misschien zelfs nieuwe ontdekken!) als ze hopen deze grote dreiging te verslaan die aan de horizon opdoemt.

Vanaf maandag 4 november, elke maandag t/m vrijdag om 16.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL

THE WONDERFUL AUTUMN OF MICKEY MOUSE

Mickey erft een stuk grond in een dorpje dat beroemd is om haar pompoenen. Bij aankomst blijkt echter dat zijn voorouders de grap van het dorp waren en dat er op hun land niets wilde groeien. Hoe zal hij dit gaan aanpakken? Kijk het deze herfst op Disney Channel

Zaterdag 16 november, om 14.00 uur op Disney Channel. De herhalingen zijn maandag 18 november om 18.00 uur en zaterdag 30 november om 17.00 uur.

NIEUWE AFLEVERINGEN

ARIEL

'Ariel' is een muzikale avonturenreeks voor kleuters over Ariël, een jonge zeemeermin die leert dat haar kracht ligt in het gebruik van haar stem om te spreken, te zingen en golven te maken. En als ze dat doet, kan ze haar wereld veranderen! Omringd door een gemeenschap van klassieke personages uit de originele film, waaronder Sebastian en Botje, maar ook door spannende nieuwe toevoegingen.

Vanaf 22 november, vrijdag t.e.m zondag om 8.30 uur op Disney Junior.

NIEUW SEIZOEN

MICKEY MOUSE FUN HOUSE

Mickey Mouse en zijn vrienden - Minnie, Goofy, Donald, Katrien en Pluto - hebben een nieuwe vriend! Funny, een betoverd en pratend speelhuis, neemt ze mee op gekke en grappige avonturen vol fantasie.

Vanaf 16 november, elke maandag t.e.m vrijdag om 14.00 uur op Disney Junior.

NIEUW SEIZOEN

SUPERKATJES

Iedereen denkt dat Bitsy, Ginny, Sparks en Buddy gewoon lieve kittens zijn in de Purr 'N' Play-opvang. Maar als er problemen zijn, veranderen ze in Super Katjes! Ze vechten overal tegen onrecht. Dit kattenkwartet heeft een missie om de huisdieren en inwoners van Kittydale te beschermen tegen boeven als Mr Puppypaws, Lab Rat, Katdief en Zsa-Zsa. Met hun superkrachten, kattastische gadgets, en bovenal hun vriendelijkheid en empathie maken de Super Katjes van de wereld een betere, geweldige plek.

Vanaf 25 november, maandag t.e.m zaterdag om 14.00 uur op Disney Junior.