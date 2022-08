Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben

De 12-jarige surfjongen Osmo en zijn vader verhuizen van het strand naar hun verre familie in het eigenzinnige stadje Winterton, waar het het hele jaar door sneeuwt en monsters ten strengste verboden zijn.

Osmo en zijn dappere nicht Rita sluiten een onwaarschijnlijke vriendschap met een torenhoge gele yeti genaamd Gustav, die een onstuitbare gigantische grapjas is. Samen helpen ze Gustav verborgen te houden voor Osmo's monsterverachtende oom, burgemeester Chrome, terwijl ze alle ongebruikelijke, lachwekkende avonturen verkennen die hun bevroren huis te bieden heeft.

Vanaf 5 september, elke maandag tot en met vrijdag om 17.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

GROEN IN DE GROTE STAD

Volg de doldwaze avonturen van de 10 jarige Cricket Groen, een vrolijke en ondeugende plattelandsjongen die met zijn knotsgekke familie naar de grote stad verhuist.

Vanaf 5 september, elke maandag tot en met vrijdag om 18.00 uur op Disney Channel

NIEUWE AFLEVERINGEN

AMPHIBIA

Anne en de Plantars komen vast te zitten in Los Angeles. Sprig, Polly en Hop Pop zullen zich moet begeven in de moderne wereld zonder dat de mensen erachter komen dat ze pratende kikkers zijn.

Vanaf 5 september, elke maandag tot en met vrijdag om 17.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

DRONERS

De jonge Droners Corto, Mouse en Enki brengen hun unieke vaardigheden samen om hun eiland te redden. De hulp van wetenschapper en genie Wyatt Whale zou wel eens meer dan noodzakelijk kunnen zijn!

Zaterdag 24 september vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE SERIE

EUREKA!

'Eureka!' volgt de avonturen van een jonge uitvindster die in een magische prehistorische wereld leeft. Ze is een grote denker die haar tijd ver vooruit is. Heel erg ver vooruit, want in feite vond ze het wiel uit!

Vanaf 10 september, elke zaterdag en zondag om 12.05 uur op Disney Junior

NIEUWE AFLEVERINGEN

PJ MASKS

De PJ Masks zijn terug voor meer heldendaden waarbij ze nieuwe boeven ontmoeten! Bijzondere wezens zoals Orticia, een vreemd meisje dat spookachtige planten laat groeien of een piratenrobot, dat is geprogrammeerd om piraterij uit te voeren. Het team vecht uiteraard ook tegen hun bekende vijanden: Luna, Romeo, Night Ninja, Octobella en Pharaoh Boy. Tot slot verstevigen ze hun vriendschap met Newton in de ruimte en met An Yu op de Mystery Mountain, maar ze ontdekken vooral meer over hun bijzondere dierenkrachten!

Vanaf 5 september, maandag tot en met vrijdag om 10.00 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DE KUIKENCLUB

BAGAWK! Zeg hallo tegen de Chicken Squad, 's werelds beste calamiteitenteam van de buurt! Dit broer-zus-trio (Coop, Sweetie en Little Boo) is een team van enthousiaste buurthelpers en slimme probleemoplossers. Onder begeleiding van hun mentor, een gepensioneerde speur- en reddingshond, Kapitein Tully, stellen ze zich altijd vriendelijk op, leren ze van hun fouten en helpen ze hun buren. Of ze nu zoekgeraakt eten vinden, een puppy uit een beekje redden of uitzoeken hoe de bloemen van hun moeder vertrapt zijn, de Chicken Squad is er altijd om een vleugeltje te helpen!

Vanaf 12 september, maandag tot en met vrijdag om 14.00 uur op Disney Junior.

ANNIVERSARY

10 JAAR DE SPEELGOEDDOKTER

Deze maand bestaat De Speelgoeddokter 10 jaar! Een betoverende animatieserie over Doc McStuffins: een zesjarig meisje dat met speelgoed en knuffels kan praten en ze beter maakt. Samen met haar knuffelvriendjes runt Doc een kliniek speciaal voor speelgoed in haar speelhuisje. De serie benadrukt het belang om mensen en speelgoed een handje, of een pootje, te helpen als dat hard nodig is.

Maandag 26 tot en met vrijdag 30 september vanaf 18.05 uur op Disney Junior.