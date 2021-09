Ontdek snel het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Deze gezonde sushibowl zit boordevol knapperige groentjes met als topper de gemarineerde watermeloen. Lekker, snel en vooral ook heel makkelijk!



Dinsdag

Deze 'wrap monsieur' is een eigenzinnige warme wrap met ham, kaas en omelet. Ideaal als hartig tussendoortje of als snelle lunch.



Woensdag

Vandaag staan er sappige zalmburgers op het menu. De linzensalade met gemarineerde komkommer en kleine rode bietjes zorgen voor een schitterend eindresultaat.



Donderdag

Dit stoofvlees van varkensvlees met pickles is 'Dagelijkse Kost' met alles erop en eraan. En wat is er lekkerder dan wat koude boontjes en kroketten als garnituur?



Vrijdag

Eenvoud troef met deze fruittaart met nectarines, frangipanebeslag en bladerdeeg. Dankzij de violettesnoepjes krijg je meteen de smaak van vroeger in je mond.



'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.