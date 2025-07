Ontdek in augustus de beste Britse series op BBC First

Ontdek het tweede seizoen van 'The Famous Five' en laat je verassen door de nieuwe spannende serie 'The Suspicions of Mr. Whicher' en Britse bakkunsten in 'The Great British Bake Off'.

In seizoen twee van 'The Famous Five' probeert het vijftal een jazz-zanger te redden in een hotel vol verdachten.

'Sally Lockhart Mysteries: The Ruby in the Smoke' dompelt je onder in het Victoriaanse Londen van Sally Lockhart en haar zoektocht naar de waarheid over de dood van haar vader. Vanaf 6 augustus zie je elke weekdag hoe thuisbakkers strijden om de titel van Star Baker in seizoenen elf en twaalf van 'The Great British Bake Off'.

'The Famous Five' seizoen twee gaat dinsdag 12 augustus in première om 21.00 uur op BBC First

'The Famous Five' keert terug naar BBC First met het eerste deel van het tweede seizoen: 'Mystery at the Prospect Hotel'.

Gebaseerd op de geliefde verhalen van Enid Blyton, brengt deze reeks een moderne en avontuurlijke kijk op de originele boeken. Families kunnen opnieuw genieten van de spannende avonturen van het vijftal, terwijl ze ingewikkelde mysteries ontrafelen en gevaarlijke situaties trotseren.

In 'Mystery at the Prospect Hotel' komen de vijf samen in een luxueus hotel op Cragstone Ridge in de zomer van 1940. Een oude bekende, Thomas Wentworth (Jack Gleeson – 'Game of Thrones'), heeft hun hulp nodig: hij voorspelt de moord op jazzlegende Cab Vee, die in het hotel verblijft. Met een lijst vol verdachten en elk hun eigen motief, moeten de vijf uitzoeken wie het op Cab Vee gemunt heeft.

Maria Pedraza ('Money Heist') en Amir Wilson ('His Dark Materials) spelen mee in de gastrollen.

'Sally Lockhart Mysteries: The Ruby in the Smoke' gaat dinsdag 26 augustus in première om 21.00 uur op BBC First

Het eerste boek uit het spannende vierluik van Sally Lockhart Mysteries, geschreven door gelauwerd auteur Philip Pullman, komt tot leven in deze verfilming van The Ruby in the Smoke. Met een sterrencast, waaronder Billie Piper ('Doctor Who') en de Oscar-genomineerde Julie Walters, wordt het verhaal vertaald naar het scherm door BAFTA-winnaar Adrian Hodges.

'The Ruby in the Smoke' is een meeslepende saga vol mysterie, gevaar, raadselachtige brieven en een met bloed doordrenkte edelsteen tegen de achtergrond van het Victoriaanse Londen. Sally Lockhart (Billie Piper) is een pittige, jonge heldin. Gewapend met een pistool, een grondig inzicht in militaire tactieken en een praktische kennis van het Hindostaans, begint ze aan een zoektocht om de waarheid achter de dood van haar vader te ontdekken en te ontrafelen waarom zijn collega stierf van angst nadat zij de drie kleine woordjes had uitgesproken: 'The Seven Blessings'.

'The Great British Bake Off' seizoenen 11 en 12 vanaf woensdag 6 augustus elke weekdag om 17.00 op BBC First

De ultieme bakwedstrijd is terug! Matt Lucas vervoegt Noel Fielding als co-host, na het vertrek van Sandi Toksvig.

In deze populaire wedstrijd strijden getalenteerde hobbybakkers om de titel van beste bakker van het VK. In elke aflevering bedenken juryleden Paul Hollywood en Prue Leith nieuwe uitdagingen die de bakkers steeds verder op de proef stellen. Van de Signature en Technical tot de Showstopper: elke opdracht vraagt om creativiteit, techniek en lef. Wie uitblinkt, wordt uitgeroepen tot Star Baker. Wie het minst presteert, moet de tent verlaten. Op je plaatsen... klaar... bakken!

In augustus kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'A Remarkable Place to Die' elke dinsdag om 21.00 uur tot en met 5 augustus

'Midsomer Murder's seizoen 22 elke zondag om 21.00 uur tot en met 7 september

'The Wives' elke vrijdag om 21.00 uur tot en met 8 augustus

'The Good Ship Murder' seizoen 2 elke maandag om 21.00 uur tot en met 25 augustus

'Grantchester seizoen 9 elke donderdag om 21.00 uur tot en met 4 september

'The Great British Bake-Off' seizoen 10 elke weekdag om 17.00 uur tot en met 5 augustus