Ondanks alles positief: woensdag in een nieuwe aflevering van 'Alloo'

Woensdag ontmoet Luk Alloo in de derde aflevering van 'Alloo' bij VTM drie getuigen die enorme klappen moesten incasseren en nog steeds met de dramatische gevolgen leven: Steve, Debbie en Jean-Pierre.

Ondanks alles staan ze positief in het leven. De vorige aflevering van 'Alloo', over vier Vlamingen die leven in het verleden, werd ondertussen bekeken door meer dan een half miljoen mensen (533.000, live+uitgesteld).

Steve (39) is een jonge, energieke man bij wie exact twee jaar geleden het noodlot toesloeg. Bij een val op een motorcrosstraining raakte hij voorgoed verlamd. Steve beschrijft zijn situatie heel rationeel: 'De diagnose was een dwarslaesie met een verlamming van de benen en incontinentie als gevolg. Het is ongeneeslijk en onomkeerbaar. Ik word nooit beter, ik zal nooit meer kunnen stappen. Dit is mijn nieuwe leven en daarmee moet ik het doen. Ik had het op één moment moeilijk, toen mijn moeder mij voor het eerst in een rolstoel zag.'

Steve moet met heel wat ongemakken rekening houden: 'Ik heb elke dag spasmen en zenuwpijnen. Ik moet sonderen, ik moet een pil nemen om een erectie op te wekken, ik voel mijn orgasme niet, dat is confronterend. Maar gelukkig kan ik een vrouw doen genieten.'

Debbie (41) leidt aan anorexie, een eetstoornis die haar controle gaf over haar leven. 'Mijn moeder had zelfmoordgedachten. Daardoor begon ik rond mijn 15 jaar minder te eten en zocht ik mijn kracht in mijn ondergewicht. Tot op vandaag probeer ik te leven met 800 calorieën per dag en weeg ik rond de 40 kg. Dat nauwkeurig en gebiologeerd omgaan met eten en calorieën is een houvast en zorgt voor rust.'

Ondanks alles blijft ook Jean-Pierre (60) positief. Hij heeft 600.000 euro schulden, hij ging failliet, zijn vrienden lieten hem vallen, zijn moeder is onlangs overleden, hij werd depressief, neemt daarvoor medicatie en viel ook nog eens zonder werk. Maar Jean-Pierre is vastberaden: 'Alles komt in orde. Ik blijf erin geloven. Vroeger woonde ik in een villa met een jacuzzi. Nu leven we in ons café in zeer eenvoudige omstandigheden met een bed naast de toog en met zeven katten en zeven honden. En met weinig leefgeld per maand.'

Luk Alloo: 'De coronacrisis weegt op iedereen en het is vaak moeilijk om van elke dag het beste te maken. Steve, Debbie en Jean-Pierre hebben misschien nog meer reden tot klagen, maar toch doen ze dat niet. Ondanks tegenslagen blijven ze positief en veerkrachtig. Je vraagt je af waar ze de kracht vandaan halen. Het is ontroerend om zien hoe mensen na veel moeilijkheden, ellende en miserie terug opveren en hun optimisme niet verliezen. Het was een privilege om Steve, Debbie en Jean-Pierre te mogen interviewen. Ik buig diep het hoofd voor hen.'

De afleveringen van 'Alloo' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Alloo', woensdag 17 maart om 21.55 uur bij VTM.