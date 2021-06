Oefenmatchen Rode Duivels tegen Griekenland en Kroatië live bij VTM

Oefenmatchen Rode Duivels tegen Griekenland en KroatiŽ live bij VTM

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De voetbalkoorts stijgt opnieuw en ook de Rode Duivels-gekte komt stilaan op gang. Op 11 juni begint immers het EK voetbal. Na de uitschakeling in de kwartfinales op het EK in 2016 en de derde plaats op het WK in 2018, mogen we dromen van de Europese titel.

Om alvast op te warmen spelen de Rode Duivels deze week twee oefenmatchen. Op donderdag 3 juni staat de eerste op het programma. Dan spelen de Rode Duivels tegen Griekenland. Zondag 6 juni volgt dan de tweede vriendschappelijke wedstrijd tegen Kroatië.



Beide matchen zijn live en integraal te volgen op VTM. Stef Wauters neemt plaats in de studio om samen met de kijkers te supporteren voor de nationale trots. Hij krijgt daarbij het gezelschap van analisten Jan Mulder en Marc Degryse.



België-Griekenland, donderdag 4 juni om 20.25 uur op VTM.

België-Kroatië, zondag 6 juni om 20.25 uur op VTM.