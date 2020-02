No pain, no gain voor cheerleaders Olga Leyers en Margaux in 'BEAT VTM'

Hun finale werd live uitgevochten voor het oog van honderdduizenden kijkers in de slotshow van Rode Neuzen Dag 2019.

Op maandag 24 februari wordt in 'BEAT VTM' duidelijk wie nadien tot de beste cheerleader werd gekroond: Olga Leyers voor team VTM of Margaux (26, Menen) voor team Vlaanderen. Beide dames hebben een broertje dood aan sporten, maar dreven hun lichaam 100 dagen lang tot het uiterste om de spectaculaire mix van dansen en turnen onder de knie te krijgen. Met enkele stevige blessures tot gevolg, want… 'No pain, no gain.'

Al van bij de eerste trainingen ondervinden Olga en Margaux aan den lijve dat cheerleaden zoveel meer is dan 'met pomponnen dansen'. Een goede conditie, kracht en lenigheid, met daar bovenop een portie durf, moed en vertrouwen: dat is er nodig om de jury weg te blazen. Daarvoor worden de dames 100 dagen lang de lucht in gegooid en staan er spectaculaire tuimelingen op de agenda. Olga en Margaux kunnen gelukkig rekenen op de coaching van de twee beste Belgische cheerleadingteams in Antwerpen en Leuven. Ze worden er ondergedompeld in de wereld van de jumps, tumblings en piramides.

Bij een spectaculaire act hoort natuurlijk aangepaste cheermuziek. Margaux gaat daarvoor te rade bij niemand minder dan Pat Krimson en Loredana, Olga schakelt haar goede vriend dj Yolotanker in. Tijdens de trainingen lijken Olga en Margaux heel sterk aan elkaar gewaagd, maar in hun finale brengen ze twee totaal verschillende routines. Wie weet de jury het meest in te pakken?

Olgaa en Margaux blikken terug in 'BEAT VTM Talks' op VTM GO

'BEAT VTM' gaat na elke aflevering verder met 'BEAT VTM Talks', dat exclusief te zien is op VTM GO. In BEAT VTM Talks blikken de bekende en onbekende Vlamingen terug op hun parcours, hun voorbereidingen, de ups & downs, ... Olga Leyers en Margaux nestelen zich naast elkaar in de vijfde online aflevering. 'BEAT VTM Talks' toont bovendien ook extra beelden die niet op tv te zien waren.

'BEAT VTM', maaandag 24 februari om 20.35 uur op VTM.



