'Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker' live op Eén en Klara

'Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker' live op En en Klara

Traditioneel zenden En en Klara op 1 januari het nieuwjaarsconcert met de Wiener Philharmoniker vanuit de Gouden Zaal van het Musikverein in Wenen uit, dit jaar weliswaar zonder publiek. Riccardo Muti leidt opnieuw het wereldberoemde Weense orkest.

Riccardo Mutti, de wereldberoemde Italiaanse dirigent die jarenlang muziekdirecteur was van de Scala van Milaan, mag voor de 6de keer het concert dirigeren. Zijn samenwerking met het orkest gaat al een halve eeuw terug. Hij dirigeerde de Wiener Philharmoniker voor het eerst tijdens het Salzburger Festival in 1971.



Het programma voor 1 januari 2021 ziet er veelbelovend en afwisselend uit, met maar liefst 7 stukken die nooit eerder te horen waren in de lange geschiedenis van de Nieuwjaarsconcerten:



Franz von Suppè - Fatinitza March

Johann Strauß Jr. - Schallwellen (Sound Waves), Waltz, op. 148

Johann Strauß Jr. - Niko Polka, op. 228

Josef Strauß - Ohne Sorgen (Without a Care), Fast Polka, op. 271

Carl Zeller - Grubenlichter (Davy Lamps), Waltz

Carl Millöcker - In Saus und Braus (Living It Up), Galop



Pauze



Franz von Suppè - Overture to "Poet and Peasant"

Karl Komzák - Bad’ner Mad’ln (Girls of Baden), Waltz, op. 257

Josef Strauß - Margherita Polka, op. 244

Johann Strauß Sr. - Venetian Galop, op. 74

Johann Strauß Jr. - Frühlingsstimmen (Voices of Spring), Waltz, op. 410

Johann Strauß Jr. - In the Krapfenwaldl, Polka française, op. 336

Johann Strauß Jr. - New Melodies Quadrille. op. 254

Johann Strauß Jr. - Emperor Waltz, op. 437

Johann Strauß Jr. - Tempestuous in Love and Dance, Fast Polka, op. 393



En natuurlijk kunnen de bisnummers niet ontbreken!

Johann Strauss Jr. - Furioso Polka, op. 260

Johann Strauss Jr. - The Blue Danube, Wals, op. 314

Johann Strauss Sr. - Radetzky March, op. 228

'Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker', vrijdag 1 januari 2021 om 11.15 uur live op Eén en Klara.